(VIDEO) "Fue un genocidio": civiles de Mariúpol denuncian los asesinatos cometidos por el batallón neonazi Azov

Civiles de Mariúpol que no pudieron abandonar la ciudad relataron a RT cómo vivían bajo la amenaza constante del batallón neonazi Azov durante el bloqueo.



Una mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, explicó que desde hace un mes los residentes locales estaban sin agua y pan, por lo que tenían que ir a un río para abastecerse "bajo los disparos".



"Los de Azov lo hicieron. El batallón o formación Azov vino y obligó a la gente a salir de sus casas, metiéndolos en los sótanos", denunció un hombre, quien también reveló que los habitantes de la ciudad no se atrevían a "levantar la cabeza" por los disparos de los tanques y los francotiradores durante cuatro días.



"La gente salía rogando: '¡no disparen!', pero les disparaban de todos modos", lamentó. "Fue un asesinato, un asesinato, un simple asesinato de personas. Un genocidio", resumió el hombre.



Asimismo, agregó que "los rusos no estaban ni cerca" de Mariúpol. "No lo sé, no soy, por ejemplo, un político, pero el hecho es que los de Azov son los que hicieron esto, créanme", concluyó.