Fiscal de la CPI desestimó solicitud de Venezuela en aplazar investigación sobre supuestos crímenes de Lesa Humanidad

21-04-22.-La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió avanzar con su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras desestimar la solicitud de aplazamiento presentada por el régimen de Nicolás Maduro, que argumentaba que en el país ya se están realizando supuestas investigaciones internas contra violaciones a los derechos humanos.Así se dio a conocer este jueves al desclasificarse una comunicación del fiscal Karim Khan dirigida a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares I del Tribunal de La Haya.Venezuela tenía hasta el 16 de abril para presentar a la Fiscalía de la CPI la documentación que probara que los procedimientos internos estaban avanzando para investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos en el país. Sin embargo, en su respuesta el régimen no presentó nuevos alegatos.El fiscal Khan explicó en su comunicación a la Sala de la Corte que “en apoyo a la solicitud de aplazamiento, Venezuela no adjunta ningún material de respaldo. En cambio, se refiere a los nueve informes que había presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación y posteriormente“.En la respuesta de Venezuela, suscrita por el canciller Félix Plasencia, se pide a la Fiscalía de la CPI “que se inhiba formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela”.Frente a ello, el fiscal Khan señaló que “dado que no parece haberse presentado nueva información que justifique revisar su determinación previa, la evaluación previa de complementariedad de la Fiscalía no se ve afectada por la Solicitud de aplazamiento. En consecuencia y a la mayor brevedad, la Fiscalía solicitará a la Sala autorizar la reanudación de su investigación”.Además, el fiscal de la CPI anunció que solicitará autorización para “invitar a las víctimas o a sus representantes legales, así como otros participantes interesados, a formular observaciones”.Ahora, los jueces de la Sala deberán decidir si autorizan a la Fiscalía de la CPI a avanzar con la investigación y a escuchar los testimonios de las víctimas.*Con información de Monitoreamos y Twitter