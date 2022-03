Arranca campaña nacional por un 1° de Mayo sin trabajadores presos

Credito: LID

30-03-22.-El Comité de familiares y amigos por la libertad de lxs trabajadorxs presxs junto a movimientos sociales, organizaciones sindicales, políticas y activistas lanzan campaña unitaria por un 1° de Mayo sin trabajadorxs presxs. Para este jueves por la tarde se convoca a concentración y asamblea en momentos en que se lleva a cabo nueva audiencia por Rodney Álvarez; y a las 7 PM Tuitazo nacional con el hashtag #1eroMayoSinTrabajadorxsPresxs.



Así lo dieron a conocer a través de un Comunicado difundido este martes 29 de marzo, plateando que “En los últimos años ha habido un grave retroceso de los derechos de la clase obrera en nuestro país. En ése contexto, decenas de dirigentes sindicales y trabajadorxs han sido detenidxs arbitrariamente y llevados a prisión, acusados de delitos que no cometieron, o como represalia por ponerse de pie y luchar contra la aplicación de políticas antiobreras por parte del gobierno”.



La campaña que ya tuvo su arranque este lunes en el marco de las protestas obreras que se están llevando a cabo, se lanza en la misma magnitud como la campaña de finales de año cuando se impulsó bajo el nombre de #NavidadSinTrabajadorxsPresxs. Se plantea que esta campaña se lleva adelante “con el fin de sumar voluntades para luchar por la libertad de todas nuestras compañeras y compañeros injustamente detenidos”.



Todos los participantes son parte de las voces de repudio que se han venido manifestando en los últimos tiempos con concentraciones, plantones, piquetes y marchas contra las injusticias que se han venido cometiendo contra los trabajadores y el pueblo, por la libertad plena de todxs lxs trabajadorxs presxs.



Así, se unen esfuerzos para hacer sentir una vez más la lucha por la libertad plena a trabajadores a quienes se les han violentado sistemáticamente sus derechos y criminalizado por levantar la voz en función de sus demandas y exigencias salariales, contractuales, incluso por denunciar o no prestarse para actos de corrupción.



Así mismo, desde el Comité de Familiares se plantea que “Aunque la lucha y la solidaridad de clase de cientos de compañeras y compañeros en todo el país nos han permitido lograr importantes victorias, como la liberación de la compañera Rosa Mota, Neptali Duno y Luis Cárdenas, todavía son muchos los casos de trabajadorxs a quienes se les viola sistemáticamente su derecho constitucional al debido proceso (retardo procesal, presunción de inocencia, etc.) y que en consecuencia permanecen tras las rejas injustamente, en la mayoría de los casos en condiciones infrahumanas.”



Por último, remarcan con fuerza el Comité y organizaciones convocantes: “Por ellxs y con ellxs, levantamos la voz una vez más, y volvemos a llamar a la solidaridad de clase de nuestras hermanas y hermanos en el país, lanzando una nueva campaña por la libertad de nuestrxs compañerxs.”



Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), declaró Ángel Arias, “impulsamos esta campaña porque no podemos permitir que un trabajador o trabajadora más siga preso o presa por luchar, por protestar o por el simple hecho de denunciar hechos de corrupción”. Por ello, afirma que “como impulsores de La Izquierda Diario, ponemos a disposición como siempre este medio a todas las voces que se sumen a esta iniciativa unitaria”.



Esta semana se realizan varias audiencias: la del trabajador petrolero Eudis Girot se llevará a cabo este miércoles 30, la del obrero ferrominero Rodney Álvarez y la del controlador aéreo Guillermo González, el jueves 31 de marzo. Por tal motivo se está convocando a una concentración y asamblea de todos los movimientos y activistas que vienen participando en las campañas por los trabajadores presos.



Súmate a la campaña por #1eroMayoSinTrabajadorxsPresxs, tómate una foto y súbela a las redes y participa en las próximas actividades y conseguir la libertad de todos los trabajadores y todas las trabajadoras presxs por este Gobierno.



#1eroMayoSinTrabajadorxsPresxs



¡Que lo injusto no te sea indiferente!





LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Arranca-campana-nacional-por-un-1o-de-Mayo-sin-trabajadores-presos)