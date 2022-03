Convocan concentración este 24-M 2 pm frente a tribunales de Cruz Verde por libertad plena de Rodney Álvarez y Eudis Girot

Rodney Álvarez y Eudis Girot Credito: LID

22-03-22.-Para este 24 de marzo está convocada la audiencia final para el obrero Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, (FMO) Rodney Álvarez. Ese mismo día se realizará también la audiencia de conclusiones de Eudis Girot, directivo petrolero de la Futpv. Se convoca a concentración para ese día a las 2 pm, frente a los tribunales en Cruz Verde, en Caracas, exigiendo libertad plena inmediata.



El pasado 17 de marzo, Rodney Álvarez fue llevado a una nueva audiencia en los tribunales de Caracas. Pero ese día y en su presencia el fiscal “solicitó el desistimiento de testigos debido a la imposibilidad de ser ubicados”. De acuerdo a lo informado por la propia defensa, el abogado Luis Aguilera. El abogado defensor expuso que: “en aras de concluir con la fase de juicio, aprobaba la propuesta del fiscal”. Acto seguido la jueza Sabrina Montes de Oca, manifestó “estar de acuerdo con la exigencia del fiscal”, acordando convocatoria a nueva audiencia para el jueves 24 de marzo, en la que las partes deben presentar sus conclusiones y la jueza dictar sentencia.



Ese mismo día se realizará la audiencia de conclusiones de Eudis Girot, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), quien se encuentra detenido desde hace año y medio por protestar exigiendo derechos de los trabajadores petroleros. Así lo ha manifestado la trabajadora petrolera y esposa de Eudis Girot, Rosario Ríos



A Rodney Álvarez lo han condenado por un crimen que no cometió y durante ya casi 11 años lo mantienen recluido en un proceso de los más dilatorios que se pueda conocer. Como sabemos el pasado 17 de diciembre la Sala I de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas había anulado la sentencia infame que condenaba a 15 años de cárcel a Rodney Álvarez por un crimen que no cometió.



El obrero ferrominero Rodney Álvarez había sido sentenciado a 15 años de cárcel, en junio del año recién pasado, luego de pasar largos 10 años sin sentencia y en un limbo judicial, con constantes postergaciones de audiencias, reinicios de juicio y destitución de los jueces cuando debían dictar sentencia.



En lugar de dejarlo en libertad, sabiendo la juez que se trata de una persona inocente a la que luego de 10 años preso no han podido comprobarle nada de lo que le acusan, dictaminaron que vuelva a juicio. Lo someten de nuevo al martirio de una década preso por pura arbitrariedad gubernamental.



Por Rodney Álvares, Eudis Girot y por todxs los trabajadorxs presxs por luchar, protestar o simplemente denunciar actos de corrupción es que se está convocando para este 24 de marzo en Caracas, a las 10 AM, frente a Tribunales, a una nueva concentración, exigiendo su libertad inmediata.



También se estará reclamando por la libertad inmediata de Guillermo Zarraga, Neptali Duno, Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Guillermo González, Marco Sabariego, Gil Mújica, Darío Salcedo, Bartolo Guerra, Robert Franco, Pedro Montilla, Rafael Nelo, y muchos trabajadores y trabajadoras detenidas injustamente.



Asiste y convoca



Jueves 24/03/2022, frente al Palacio de Justicia, a las 2 pm, exigiendo la libertad inmediata de Rodney Álvarez y Eudis Girto y de todos los trabajadores presos.

