(VIDEO) HRW denuncia empleo de bombas racimo rusas contra población civil en Ucrania

04-03-22.-El Ejercito ruso empleó bombas racimo contra áreas residenciales de la ciudad de Jarkov, la segunda de Ucrania, que causaron la muerte de al menos tres personas, denunció este viernes la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).El suceso ocurrió el pasado 28 de febrero, según HRW, que afirma haber mantenido entrevistas con dos testigos y analizado 40 vídeos y fotografías que revelan el uso de munición con cohetes 9M55K Smerch de fabricación rusa.La organización recuerda que Naciones Unidas informó de que aquel día murieron en la ciudad por ataques durante la invasión rusa nueve personas y 37 resultaron heridas."Jarkov está bajo el incesante ataque de fuerzas rusas y los civiles se esconden en sótanos para evitar las explosiones y los cascotes", declaró Steve Goose, director responsable de cuestiones de armamento en HRW, según un comunicado de esta organización con sede en Nueva York."El uso de municiones en racimo en áreas pobladas muestra un desprecio descarado e insensible por la vida de las personas", añadió.HRW recordó que las bombas racimo se abren en el aire y dispersan decenas, o incluso cientos, de pequeñas submuniciones en un área grande. A menudo no explotan en el impacto inicial, dejando restos de submuniciones sin explotar que actúan como minas terrestres si se tocan.Además, señala HRW, su uso en áreas pobladas está prohibido por el derecho internacional humanitario, las leyes que rigen la conducción de la guerra, y existe además un tratado internacional que las prohíbe debido a su efecto indiscriminado generalizado y al peligro duradero para los civiles, pero ni Rusia ni Ucrania son Estados parte.Uno de los videos analizados "muestra múltiples explosiones consistentes con el uso de municiones en racimo en el distrito nororiental de Moskovskyi", según la organización.Otro video, grabado por una cámara de seguridad en el distrito de Industrialnyi, en el sureste del país, expone al menos 15 explosiones consecutivas en una calle residencial que son compatibles con submuniciones, agregó HRW.El pasado miércoles Estados Unidos aseguró en Naciones Unidas que el Ejército ruso está utilizando en Ucrania bombas de racimo y termobáricas."Hemos visto videos de fuerzas rusas llevando a Ucrania armas excepcionalmente letales, que no tienen cabida en los campos de batalla. Esto incluye municiones de racimo y bombas de vacío", señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en un discurso.Según Thomas-Greenfield, las indicaciones apuntan a que el Kremlin está "preparándose para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania".En los últimos días, desde varias fuentes se ha acusado a Rusia de usar bombas de racimo contra zonas civiles, algo prohibido por convenciones internacionales.Además, en redes sociales y algunos medios de comunicación se han visto sobre el terreno sistemas con munición termobárica, también conocida como bomba de combustible o bomba de vacío, aunque no hay indicaciones de que Rusia las haya usado.En el año 2000 HRW denunció que Rusia había utilizado este tipo de armas en su ofensiva en Chechenia.En 2017 Estados Unidos también utilizó municiones termobáricas para acabar con la resistencia de combatientes del Estado Islámico refugiados en cuevas en Afganistán.En una rueda de prensa en Washington, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo este miércoles que Estados Unidos está "documentando" cómo están afectando a los civiles los ataques rusos en Ucrania para asegurarse de que Moscú "rinde cuentas por ello".