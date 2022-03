Respuesta Humanitaria de ONU atendió a 4,5 millones de venezolanos en 2021

Referencial Credito: Web

El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU elaborado para Venezuela, con el apoyo de 132 organizaciones, atendió en 2021 a 4,5 millones de ciudadanos en 332 municipios del país caribeño, informó este jueves la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



No obstante, la OCHA aclaró que "esto no significa que sus necesidades hayan sido cubiertas", pese a que el plan fue más extenso y amplio que en años anteriores, en diversos ámbitos.



En un reporte publicado en la página de la Humanitarian Response, la agencia de la ONU mostró que, durante el año pasado, el Plan de Respuesta Humanitaria tuvo mayor alcance, principalmente, en los sectores de salud, agua, saneamiento e higiene.



En 2021, se aplicaron 4,2 millones de vacunas (contra polio, tétanos, difteria, tuberculosis, fiebre amarilla, hepatitis B, sarampión y rubeola, mas no contra la covid-19) y fueron inmunizadas 1,4 millones de venezolanos.



También atendieron los sectores alojamiento, energía y enseres, nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida y educación.



El 32 % de las actividades humanitarias fueron culminadas, mientras que el 68 % de ellas aún se encuentran en proceso de ejecución.



El 38 % de las acciones se llevaron a cabo en establecimientos de salud (hospitales, centros de salud, centros de diagnóstico integral, ambulatorios, clínicas y sedes administrativas de salud), el 21 % en comunidades, el 12 % en escuelas y otros centros educativos, el 6 % en centros comunitarios y el restante 24 % en "otros" lugares.



En el plan, participaron 89 ONG venezolanas, 25 organizaciones internacionales, nueve pertenecientes a la ONU, siete organizaciones privadas y academia y dos de la Cruz Roja.



En 2021, se recibieron 374,4 millones de dólares para la Respuesta Humanitaria de Venezuela de 18 donantes internacionales, lo que representa un aumento del 121 % desde 2019.



El Plan de Respuesta Humanitaria 2021 obtuvo 37% de los 708,1 millones de dólares requeridos.

