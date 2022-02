Niño venezolano con síndrome de Down fue maltratado por funcionarios chilenos de migración

21-02-22.-El Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés bello (UCAB), denunció el maltrato que sufrió un niño venezolano con síndrome de Down y su familia por funcionarios chilenosA través de su cuenta en Twitter, el Centro de derechos humanos aseguró que, los funcionarios le gritaron en repetidas ocasiones a la familia, pese a que fueron advertidos por la condición especial del niño.Familiares aseguran que el menor presenta fuertes cuatros de ansiedad y miedo. Asimismo, indicaron que no se debe justificar el maltrato hacia un niño que tiene una condición especial.La familia de venezolanos con dos hijos, fue detenida por Migración Chile el sábado 19 de febrero cuando se encontraban pasando la frontera de Bolivia y Chile.A pesar de ello el Centro de derechos humanos de la UCAB alegó que el estado de emergencia que rige en Chile no puede ser excusa para la negación de derechos, incluyendo acceso a territorio y a procedimiento de refugio.