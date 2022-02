(VIDEO) Padre de niño venezolano asesinado en Trinidad y Tobago denuncia que detuvieron a la madre

19-02-22.-Darielvis Sarabia, madre de Yoelvis Santoyo Sarabia -el bebé que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago-, fue detenida este viernes luego de ser dada de alta en el hospital.La detención se da en simultáneo con los actos fúnebres de su hijo, denunció su pareja Yermi Santoyo.“Me encuentro un poco desesperado y preocupado porque estoy pasando por un dolor tan grande, resulta ser que mi esposa me llama al mismo momento de estar enterrando a mi hijo, de que le dan de alta y entonces fue detenida por la policía de Trinidad, no respetan ni el dolor que tenemos", denunció en un video publicado por el periodista Sergio Novelli.“Aún no nos dan razón si es que la están investigando o si la tienen presa. Para mí todo eso fue cuadrado, porque estoy en el funeral de mi hijo, apenas lo voy a enterrar y me llama ella de que la van a dar de alta”, lamentó Santoyo.