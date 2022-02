Zulia: Familiares denuncian ejecución de trabajador de Pdvsa por el Conas de la Guardia Nacional

Euro Ramón Peña, trabajador de Pdvsa, asesinado Credito: LID

16-02-22.-Los familiares de Euro Peña relataron al medio El Regional del Zulia que el asesinato se reportó como un enfrentamiento con miembros de un GEDO ("Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada", en la jerga policial) en el sector Tía Juana del municipio Simón Bolívar la mañana del jueves tres de febrero. Pero no fue más que un ajusticiamiento, declararon, en el que terminaron con la vida del trabajador de Pdvsa de 40 años y padre de cuatro hijos.



Los familiares declararon también que Euro Peña salió la noche del miércoles con un grupo de vecinos hacia la bomba de gasolina de Tamare, municipio Lagunillas, para abastecerse de gasolina. Indicaron que de la bomba “salió en caravana con las mismas personas que llegó, pero el grupo de amigos cruzó en la pasarela en la intersección de la Carretera E. Él siguió de largo porque le tocaba cruzar en la Carretera D, donde vivía, pero, poco antes de llegar a la entrada fue abordado por varios motorizados del Conas, lo revisaron, inspeccionaron su camioneta Ford Explorer de color verde, y todo al parecer estaba bien, según nos cuentan algunos testigos”.



Reportaron al medio El Regional que cuando Peña dio la vuelta para embarcarse en su vehículo, se encontró que ya había un uniformado ocupando el puesto del copiloto. Manifestaron los familiares que Euro Peña arrancó la camioneta que iba escoltada por motorizados hasta que llegaron casi al final de la carretera, donde había un grupo de más de 20 efectivos. Allí, se escucharon, según los pocos vecinos que quedan, más de 20 detonaciones, pero antes, los gritos de desesperación de Peña pidiendo que no lo mataran porque no tenía nada que ver con ninguna banda delictiva.



El lugar donde aconteció el asesinato estaba relativamente cerca de su casa, en la avenida 18 y el Peña residía en la 21, por lo que era conocido en el sitio causando entre los vecinos extrañeza al verlo con un funcionario policial en su auto.



Según el reporte de EL Regional sus familiares llegaron muy rápido, pero cuentan que ya lo encontraron sin vida y no se les permitió acceso al lugar. “Nos amenazaron con lastimarnos si insistamos en pasar, incluso se llevaron hasta una compra de alimentos y dos botellones de agua que cargaba en la camioneta desde el día anterior".



Finalmente mencionaron que junto a los vecinos recolectarán firmas para introducir una denuncia ante el Ministerio Público y pedir que se haga justicia.



Nota elaborada con información del diario El Regional del Zulia





Esta nota ha sido leída aproximadamente 396 veces.

La fuente original de este documento es:

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Zulia-familiares-denuncian-ejecucion-de-trabajador-de-Pdvsa-por-el-Conas-de-la-Guardia-Nacional)