Denuncian tragedia de inmigrantes negros hacia Estados Unidos

Los inmigrantes de África y el Caribe que emprenden el peligroso viaje hasta llegar a Estados Unidos se enfrentan a políticas y prácticas racistas, más si son negros, denunció hoy la revista The Nation.



En un desgarrador reportaje realizado por la periodista Kovie Biakolo, la publicación estadounidense cuenta la historia de una pareja de inmigrantes, Julliana Essengue, de Camerún, Emerson Dalmacy, de Haití, en su trayecto hacia Estados Unidos bajo el sugerente título de “El rastro de las tragedias de los inmigrantes negros”.



La narración muestra los peligros y dificultades que enfrentan los inmigrantes, en este caso, después de llegar a Brasil, desde donde transitan por Perú, Ecuador, Colombia con su peligroso paso por la selva del Darién, hasta llegar a Panamá y seguir por las naciones centroamericanas hasta México.



Tras casi dos meses atravesando selvas, fronteras y ríos en autobús, coche, barco y a pie, Essengue y sus compañeros de viaje llegaron a México.



En Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, Estados Unidos gestiona lo que es en realidad una prisión de inmigración al aire libre al obligar a los migrantes a esperar a que se les conceda la condición de refugiados en México, señaló el informe.



La reportera aseveró en su relato que durante muchos años, la mayoría de las imágenes publicadas de los migrantes que hacían el viaje a través de las Américas eran de personas de piel morena de diversos orígenes centroamericanos, pero la realidad es mucho más variada.



En lo que describió como la Ruta de las Tragedias de los Inmigrantes Negros, Biakolo ilustró que en 2019, había unos 4,6 millones de inmigrantes negros en Estados Unidos, el 88 por ciento de los cuales nacieron en países africanos o caribeños.



Sin embargo, de los aproximadamente un millón de migrantes que llegan a Estados Unidos anualmente, menos del nueve por ciento llegan de África y el Caribe, pese a que en el último año arribaron por miles.



Denunció Biakolo que las historias de migración de personas como Essengue se caracterizan por las políticas «antinegras» y las prácticas que persisten de un país a otro, e incluso, cuando llegan a la imaginaria tierra prometida de Estados Unidos, las indignidades no terminan.



Relató la reportera que cientos de miles de migrantes realizaron este peligroso viaje desde 2010.



Según un informe de marzo de 2021 de la Universidad de Duke, tres cuartas partes de estos emigrantes proceden de Cuba y Haití, y un número cada vez mayor proviene del subcontinente indio y de países africanos, sobre todo de Eritrea, la República Democrática del Congo y Camerún.



Para los migrantes que vienen de África o del Caribe, las políticas de prejuicios raciales pueden retenerlos más tiempo en cada lugar por el que pasan antes de llegar a sus destinos finales.



Aunque Essengue y Emerson Dalmacy llegaron a Estados Unidos, otros inmigrantes negros no fueron ni serán tan afortunados.



¿Qué será de ellos? Su estela de tragedia puede terminar como empezó: como una pesadilla, con ellos muriendo en el viaje hacia la presunta seguridad o pasando períodos indefinidos en detención, concluyó la reportera.