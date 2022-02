Tribunal ratifica sentencia a directiva de Lácteos Los Andes por hechos de corrupción

7 de Febrero - El Juzgado Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, anunció, a través de un boletín informativo, que se ratifica la privativa de libertad en contra del Cnel. Luis Piligra Jiménez, quien fue hasta mayo de 2021 el presidente de Lácteos Los Andes.



La misiva indicó que se ordenó mantener esta medida al ex-directivo de esta industria del Estado, luego que fuera presentado por delitos de corrupción.



La acusación general especifica que Jiménez fue señalado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, boicot con agravante de desestabilización a la economía, contrabando de extracción, legitimación de capitales y asociación, todos tipificados en la legislación penal venezolana.



En el mismo fallo, la sala judicial sentenció a cinco años de prisión a la ciudadana Amelys Aracelys Cabrera Gómez, quien asumió su responsabilidad de cómplice no necesario en el delito de concierto de funcionario con contratista, cómplice no necesario en la comisión del delito de legitimación de capitales y asociación.



También recibieron la misma pena los ciudadanos Pedro Pablo Álvarez Jiménez y María de los Ángeles Perdomo Torres por complicidad no necesaria en la comisión del delito de legitimación de capitales y asociación. Finalmente, Karen Carolina Pacheco Díaz, otra persona implicada en el caso de Lácteos Los Andes, recibirá dicha sentencia al asumir haber cometido los delitos de encubrimiento en la comisión del delito de boicot, cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio y asociación.



Cabe destacar que, todas estas personas fueron detenidas, mediante la actuación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, luego que el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) que hace vida en esta empresa denunciaran irregularidades en la misma, llamado respondido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto público.