Convocan este martes concentración y movilización para exigir libertad a los trabajadores presos

07-02.-Para este martes 8 de febrero a las 10 AM frente a Tribunales en Caracas diversas organizaciones sindicales, políticas, movimientos sociales, activistas convocan a un piquete movilización exigiendo la libertad de lxs trabajadorxs presxs. De allí se marchará hasta el Ministerio de Trabajo.



Coincidiendo con una nueva audiencia por el juicio que se le ha iniciado a Rodney Álvarez, preso por casi 11 años por un crimen que no cometió, es que los diversos movimientos y organizaciones que hacen vida en el Espacio Sindical convocan una vez más para elevar la voz de protesta exigiendo la inmediata libertad por Rodney Álvarez y demás trabajadorxs presxs por luchar como Guillermo Zarraga, Eudis Girot, Neptali Duno, Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Guillermo González, Marco Sabariego, Gil Mújica, Darío Salcedo, Bartolo Guerra, Robert Franco, Pedro Montilla, Rafael Nelo, y muchos trabajadores y trabajadoras detenidas injustamente.



Como sabemos el pasado 17 de diciembre la Sala I de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas había anulado la sentencia infame que condenaba a 15 años de cárcel a Rodney Álvarez por un crimen que no cometió.



El obrero ferrominero Rodney Álvarez había sido sentenciado a 15 años de cárcel, en junio del año recién pasado, luego de pasar largos 10 años sin sentencia y en un limbo judicial, con constantes postergaciones de audiencias, reinicios de juicio y destitución de los jueces cuando debían dictar sentencia.



En lugar de dejarlo en libertad, sabiendo la juez que se trata de una persona inocente a la que luego de 10 años preso no han podido comprobarle nada de lo que le acusan, dictaminaron que vuelva a juicio. ¿Tiene que someterse de nuevo al martirio de una década pérdida por pura arbitrariedad gubernamental?



Por Rodney Álvares y por todxs los trabajadorxs presxs por luchar, protestar o simplemente denunciar actos de corrupción es que se está convocando para este martes 8 de febrero en Caracas, a las 10 AM, frente a Tribunales, una nueva concentración, y luego movilización hacia el Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas.



Martes 08/02/2022 desde el Palacio de Justicia hasta Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas

