Colombia: Nueva masacre deja tres muertos en el departamento del Cauca

15.01.22 - Hombres armados asesinaron este viernes a tres personas en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, siendo la masacre número seis que ocurre en el país suramericano en lo que va del año 2022, informó una fuente no gubernamental.El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó en su cuenta oficial de la red social de Twitter que grupos armados mataron a dos personas en la cabecera municipal de Miranda, Cauca.Una de las víctimas fue identificada como Neider Andrés Collazos Gutiérrez, de 21 años, mientras que la otra es una mujer que aún no ha sido identificada, agregó la organización no gubernamental (ONG).Señaló que otro hombre fue asesinado en la vereda Guatemala, que del municipio de Miranda conduce a Corinto.“Las tres personas asesinadas al parecer eran habitantes de calle, en lo que sería un plan de ‘limpieza social’”, afirmó Indepaz.Resaltó que la Defensoría del Pueblo ha alertado que desde 2019 se han incrementado las mal denominadas “limpiezas sociales” en el municipio de Miranda, y ha aumentado el riesgo para las comunidades rurales por la presencia de actores armados en el territorio.La ONG recordó que al cierre del año 2021, se contabilizaron 96 masacres en Colombia.Asesinato del primer líder social en 2022Indepaz informó además que en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, este viernes se registró el asesinato del primer líder social colombiano en lo que va del año.Reseñó que hombres armados agredieron a un grupo de guardias indígenas cuando estos se encontraban realizando labores de control territorial en el resguardo Las Delicias, en el Cauca.Los delincuentes mataron al integrante de la guardia indígena nasa Guillermo Chicana, mientras que hirieron a Fabián Camayo, quien es el actual coordinador del resguardo Las Delicias.Chicana se convirtió en el primer líder social colombiano asesinado en lo que va de 2022 y el número 1.287 desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016, recordó Indepaz.