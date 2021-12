(VIDEO) Ambulancia en contra flujo atropelló a una mujer mayor en la Av. Baralt: La trasladaron en condiciones inhumanas

23-12-21.-El lamentable hecho fue publicado en las redes sociales y se hizo viral en las redes sociales, donde testigos presenciales indicaron que el conductor de la unidad de asistencia médica atropello a la mujer y se vio obligado a recogerla y trasladarla hasta el hospital Vargas, la ambulancia al parecer no se encontraba de servicio ya que no contaba con camilla ni insumos médicos para atender la emergencia."Además de las afirmaciones de los presentes es evidente que la unidad no posee camilla por lo que es poco probable que estuviera atendiendo una emergencia, esto sin contar que la manipulación de la paciente es inadecuada e incluso ilegal, ya que una persona sin el conocimiento adecuado no puede manipular y tirar a un herido en el piso de una ambulancia y arrancar dejándola ahí sin asistencia durante el traslado. ¡Esto tiene que ser investigado!", publicó el periodista de sucesos Delmiro De Barrio en su cuenta de Twitter.Por otro lado, una mujer identificada como Josneid Crespo, cercana a la mujer que fue atropellada, hizo un llamado al fiscal general de la Republica, Tarek William Saab, para que ubique a los responsables y respondan ante la justicia por el crimen cometido.Según Crespo, la mujer arrollada se llama Rosa de Figueras, la víctima había salido desde su casa ubicada en La Pastora en horas de la tarde al no llegar a su hogar lograron identificarla por los videos que circularon en las redes sociales.a señora atropellada se encuentra con vida y actualmente está inconsciente en un centro hospitalario y se le debe practicar una tomografía para determinarla gravedad de sus lesiones, aseguró Crespo.“Hago un llamado a las autoridades competentes Tarek Wiliam Saab a aplicar el peso de la ley a las personas responsables de dicho accidente, donde no tenían derecho de ir en contra flujo cuando no se les estaba presentando ninguna emergencia”, publico Crespo en su cuenta de Twitter.