Padre de fotógrafo detenido por "espionaje y terrorismo" cerca de Amuay asegura que su hijo no voló un dron

09-11-21.- Carlos Debíais, padre de Carlos Germán Debiais García, aseguro: "Mi hijo no voló el dron en la refinería Amuay".Según Carlos Debíais, su hijo volaba el dispositivo sobre la bahía de Amuay, Falcón, en busca de "bellezas sobre la playa".Asegura que su hijo es amante del paisajismo, y durante una visita a Falcón, su estado natal, quiso tomar imágenes para hacer fotos y videos con las "bondades naturales", reseñó el portal El Pitazo.Sobre los delitos que ahora pesan sobre el fotógrafo se conoció que ha sido imputado por tres delitos, entre ellos: asociación para delinquir, espionaje y terrorismo.Los familiares del detenido denunciaron que el fotógrafo permanece aislado y no han podido verlo desde el 12 de noviembre, día de su detención por parte de funcionarios de la GNB en el estado Falcón.Tras la detención, Remigio Ceballos Ichaso, Ministro para las Relaciones Interiores informó sobre este hecho en los siguientes términos."Fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la Guardia Nacional Bolivariana logró su aprehensión y estamos en plena investigación".La detención se llevó a cabo en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón.Familiares informaron que Debiais García pudo este fin de semana llamar a su esposa y madre por unos cinco minutos. Aseguró que estaba bien, que no lo habían golpeado y que había recibido las cartas. "Nosotros queremos verlo; él sigue aislado. Queremos constatar su estado de salud físico y mental porque se le están violando todos los derechos, incluso a la comunicación con sus familiares", dijo su padre.Por otro lado la ONG 'Espácio Público' denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron la vivienda del fotógrafo Carlos Debiais sin una orden judicial e incautaron equipos electrónicos, cámara fotográfica y teléfonos celulares.*Con información de El Pitazo, Radio Fe y Alegría y Twitter