Laila Tajeldine: "Venezuela no tiene nada que temer en investigación de la CPI"

05.11.21 - El Estado venezolano no tiene nada que temer ante la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de pasar a la fase de investigación el caso que se le sigue por presunta violación de derechos humanos, dijo en entrevista con Sputnik la abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional, Laila Tajeldine.



"Existe un memorándum firmado entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el presidente Nicolás Maduro que va en esa función que es importante aclarar: Venezuela tiene toda la voluntad de apoyar cualquier investigación sobre supuestas violaciones de derechos humanos, en primer lugar, porque el Estado venezolano no tiene nada que temer", indicó Tajaldine, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).



La experta hizo esta afirmación en el marco de la visita de tres días que realizó el fiscal de la CPI, Karim Khan, a Venezuela, y tras la cual anunció la decisión de ese ente de pasar del examen preliminar a la fase de investigación de las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que se le siguen al Gobierno de ese país desde 2018.



"El verdadero objetivo (de la visita) es dar a conocer al fiscal todos los pasos que se están dando en función de restituir los derechos a aquellas personas que denuncian que se les ha quitado. Igualmente mostrar las consecuencias de lo que ha sido el bloqueo y como ha afectado a la población venezolana", añadió.



Khan visitó Venezuela tras recibir la invitación del Gobierno de ese país y afirmó que las reuniones se realizaron en el marco de un diálogo "franco y abierto".



"Han sido unos tres días de muchísimo trabajo, prácticamente cuatro, señor presidente (en referencia a Nicolás Maduro), y se han visto caracterizadas estas jornadas por un debate sumamente franco y abierto, un diálogo constructivo entre un servidor, mi delegación y los funcionarios que representan a esta República", dijo el fiscal al cierre de su agenda en la nación caribeña.



Tajeldine aseguró que en estas reuniones el Estado venezolano ha dejado claro que tiene intenciones de "cooperar, de investigar y llevar ante la justicia aquellos casos donde existen denuncias y existen víctimas".



Además, la abogada señaló que espera que Khan, quien asumió el pasado mes junio, rompa con la tendencia política con la que, a su juicio, se ha llevado la CPI y sostuvo que si existiera alguna violación de los derechos humanos se trataría de casos individuales.



"Si existiera alguna violación son casos que están aparte, son casos individuales, y están al margen de la política del Estado y la Constitución, Venezuela es un país fiel respetuoso de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluso de cualquier disidente de la Revolución Bolivariana", apuntó.



Respecto al memorándum de entendimiento que firmaron las partes, destacó que será vital para el trabajo del Estado venezolano con la CPI, a través de un mecanismo de complementariedad, basado en el respeto a la soberanía de los poderes e instituciones venezolanas.



El memorando de entendimiento establece cuatro puntos, en los cuales las partes acordaron que: Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de Venezuela.



Además, el documento señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo



17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.



Por su parte, Maduro señaló que respeta la decisión de la Corte Penal Internacional de pasar a la investigación, pero que no la comparte.



En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.