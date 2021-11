ONG 'Justicia, Encuentro y Perdón': "En Venezuela hay 100% de impunidad en las cadenas de mando"

Martha Tineo Credito: RFA

05-11-21.-La abogada y cofundadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que en Venezuela existe un 100% de impunidad en las cadenas de mando.



Agregó que según datos propios de Justicia, Encuentro y Perdón, hay un 95% de impunidad respecto a los autores materiales o perpetradores de estos crímenes, «es decir, solo se ha juzgado y condenado al 5% de los responsables de estos casos, como si se trataran de hechos aislados e inconexos y no como parte de un patrón».



También recordó que para que unos delitos contra los derechos humanos se constituyan en crímenes de lesa humanidad, o contra la humanidad, deben ser de carácter inhumano, que formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización.



Tineo expresó que los responsables de diseñar un patrón de ataque y ejecutarlo siempre serán las autoridades «por lo menos de los mandos medios y superiores».



«En Venezuela al día de hoy esa cadena de mando no ha sido investigada, no ha sido juzgada, no ha sido condenada, entonces evidentemente allí es donde surge la necesidad en relación a las atribuciones que les son conferidas amén del Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional de empezar esas investigaciones», indicó.



Cabe resaltar que cuando la abogada hace referencia a las cadenas de mando habla sobre la línea de autoridad que se extiende de los niveles más altos, que pertenecen al nivel estratégico; a los más bajos, que están en el nivel operativo, de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.



Sobre este tema también se ha pronunciado el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que este 2 de noviembre advirtió al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que el Estado venezolano no investiga las «cadenas de mando».



«En Venezuela no se investigan las cadenas de mando ni a los altos cargos en los Ministerios de Defensa y de Interior y Justicia. Señor Karim Khan la impunidad estructural ha vuelto intocables a algunos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Venezuela exige justicia», escribió en Twitter.



¿Qué viene después?



El pasado 3 de noviembre el fiscal de la CPI decidió iniciar la fase de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.



En un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Caracas aseguró que el caso conocido como «Venezuela I» pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal.



«El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», se leyó en el memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al mandatario nacional.



La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en 2017.



Ahora, la pregunta a responder es: ¿Hay un tiempo establecido para ello? Martha Tineo contesta que no, pues depende mucho de tres factores:



De la eficiencia con la que opere la Fiscalía de la CPI, la capacidad que tenga para corroborar toda la información.

De las víctimas. Que tengan un intercambio mucho más directo con la CPI para hacer llegar sus testimonios, sus relatos y las pruebas que tengan.



De hasta dónde y cuánto vaya a cooperar el Estado venezolano.



Explicó que en esa investigación se irán corroborando elementos de prueba del material probatorio para empezar a individualizar responsabilidades, y a partir allí sería posible avanzar finalmente hacia un juicio en contra de quienes la propia Fiscalía de la CPI considere hayan sido responsables de dichos crímenes contra la humanidad.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 453 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-venezuela-hay-100-de-impunidad-en-las-cadenas-de-mando/)