Denuncian a un Teniente de Fragata por abuso sexual contra dos indígenas Jiwi

Credito: RFA

04-11-21.-El Teniente de Fragata Roger Bracho García fue imputado por el delito de abuso sexual agravado con penetración y continuado por la Fiscalía novena con competencia en violencia de género, en contra de dos mujeres indígenas del pueblo Jiwi, reseñó el Correo del Caroní en una publicación del 19 de agosto de 2021.



De acuerdo con una publicación de la ONG Provea del 7 de octubre se esperaba porel acto conclusivo. La decisión aguarda luego de la suspensión de la audiencia sobre este caso ante el Juez Jesús Matos, quien se contagió de COVID-19 y debió guardar reposo médico.



Las víctimas fueron identificadas como Adina Díaz (19) y Celis Chipiaje (29). Ambas prestaban el servicio militar en el puesto naval A/F José Ramón López de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.



El supuesto abuso sexual contra Adina Díaz ocurrió el 21 de agosto de 2020, según aseguró el padre de la muchacha, reseñó Provea.



Para el momento del hecho, el Teniente de Fragata Roger Bracho García ejercía como comandante del puesto naval A/F José Ramón López.



¿Cómo ocurrió el ataque sexual?

Según Eleodoro Díaz, padre de una de las víctimas, la noche en que ocurrió el ataque sexual, Roger Bracho García «planificó todo».



“Había tres mujeres en ese puesto naval. Él envió a la amiga de mi hija a realizar un recorrido nocturno, a mi hija le tocaba el segundo turno de guardia esa noche, él la mandó a acostarse, aunque ella no quería», aseveró Eleodoro Díaz, cuyo testimonio reseña Provea.



«Estando ella acostada en su cama, la agarró por un brazo fuertemente y la forzó, la dominó y se aprovechó de su jerarquía de superior, la otra compañera se hizo la que no sabía nada, ni le preguntó nada de lo que había pasado, aun viendo que ella estaba llorando”, agregó Eleodoro Díaz.



El segundo caso



Luego que Adina Díaz decidió exponer el caso ante su padre, y la posterior denuncia judicial, un segundo caso salió a relucir. La segunda víctima en condiciones similares también expuso un hecho ocurrido en la misma base militar.



El agresor resultó ser el mismo comandante del puesto naval A/F José Ramón López de Puerto Ayacucho, el Teniente de Fragata Roger Bracho García.



En principio las dos habían guardado silencio ante el temor de ser agredidas por el militar debido al cargo que ostentaba en el comando y por su grado de Teniente de Fragata.



Exigen celeridad

Ante la lentitud del proceso temen que finalmente no haya justicia en los dos casos de presunta violación sexual contra las dos mujeres del pueblo indígena jiwi.



“Lo único que se busca es que el caso no quede impune. Que se haga justicia. Si efectivamente se comprueba que el militar cometió el delito, que se sancione ajustado a las Leyes”, dijo Simeón José Rojas, coordinador del la ONG Kapé-Kapé en el estado Amazonas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 378 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/senalan-a-un-teniente-de-fragata-por-abuso-sexual-contra-dos-indigenas-jiwi/)