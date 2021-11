(VIDEO) Detenida una doctora en Lara por negarle atención médica a una bebé de 11 meses

El Fiscal general de la República, Tarek William Saab informó a través de su cuenta en Twitter sobre la detención de una médico pediatra que le negó la atención médica a una bebé de 11 meses, en Barquisimeto, estado Lara.La doctora Francis Alejandra Lameda será imputada por el delito de omisión de atención médica, indicó el fiscal en la mencionada red social.Previamente, la madre había grabado y denunciado por redes sociales a la doctora pediatra que labora en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto, por no querer atender a su hija de once meses, la cual presentaba fiebre de cuarenta grados.La especialista consideró que la patología de la niña no era de gravedad."Si mi hija me convulsiona a usted no le va a doler, me va a doler es a mí", expresó la madre de la niña en el video.