Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz cuestiona a Maduro: "¿por qué el alto mando militar no se ha pronunciado sobre el caso?"

"En su alocución para anunciar el inicio del año escolar, usted hizo referencia al camarada Carlos Lanz, en los términos siguientes: "…todo esto que inició el profesor Carlos Lanz, querido profesor Carlos Lanz, siempre lo recordamos, siempre lo recordamos, querido profesor Carlos Lanz siempre está en nuestro pensamiento y en nuestra búsqueda también. Honor y Gloria a él…"

"A decir verdad, se trata de una frase inteligentemente construida para ser ambigua, particularmente si se considera lo atinente al uso tradicional de la expresión "Honor y Gloria". En todo caso, lo relevante no es lo que se dijo o se quiso decir, sino lo que se dejó de decir", señalaron.

"Por qué promover la desesperanza; por qué fomentar la resignación; por qué no explicar lo que el Estado está haciendo para encontrar a Carlos; por qué no exigirle al alto mando militar de la FANB que se pronuncie sobre el caso", cuestionó el Comité de Búsqueda.

El pasado 08 de agosto de 2021 se cumplió un año exactamente de la desaparición de Carlos Lanz, sin que los familiares y amigos conozcan hasta el día de hoy algo sobre su paradero.

A continuación el comunicado completo del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz:

Señor PRESIDENTE

ABORRECEMOS SU ACTITUD.

El 3 de octubre del año en curso el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz hizo público su comunicado número 8, titulado: PRESIDENTE MADURO ¿DÓNDE ESTÁ CARLOS LANZ? En dicho texto, el Comité le formuló un conjunto de planteamientos en función de que usted, en tanto Jefe del Estado, procediera a aplicar las medidas que se requieren para que la investigación sobre el secuestro político del que ha sido víctima Carlos Lanz no se quede en una gestión más de propaganda, valga decir, en unos cuantos mensajes de tuiter o de una que otra alusión pública, sino que dicha investigación efectivamente arroje resultados, o sea, que rescatemos sano y salvo a Carlos, se capture a los responsables intelectuales y materiales del hecho y, consecuencialmente, sean castigados ejemplarmente.

Por qué promover la desesperanza; por qué fomentar la resignación; por qué no explicar lo que el Estado está haciendo para encontrar a Carlos; por qué no exigirle al alto mando militar de la FANB que se pronuncie sobre el caso; por qué no se aclara lo que ocurre con el General de División César Mejías Camacaro; por qué siempre que habla una alta autoridad del Estado es para inducir la idea de que ya pasó mucho tiempo de su desaparición, por ende, que ya está muerto, que ya no hay nada que hacer, más que "Honor y Gloria a él".

Esa actitud es la que aborrecemos, pues no es propia de revolucionarias y revolucionarios. Hablen con transparencia y precisión sobre la situación del camarada. Basta de ambigüedades, galimatías y mensajes confusos para inducir al olvido e instaurar la impunidad.

Compatriota Nicolás Maduro, el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz no cesará en su lucha hasta encontrar a Carlos. Toda maniobra dirigida a desmoralizarnos o dividirnos será infructuosa, toda vez que nuestras convicciones se fundan en el ideario de lo justo, de lo debido éticamente, de la solidaridad como expresión de amor, en fin, que no habrá avance en la edificación socialista mientras perdure la impunidad, mientras hayan intocables por el Poder Judicial, mientras subsista el encubrimiento y complicidad frente el crimen.

CARLOS ESTÁ VIVO Y LO VAMOS A RESCATAR

EL AGRAVIO CONTRA CARLOS LANZ NO QUEDARÁ IMPUNE

FLORES ROJAS,

PUÑO EN ALTO,

A CARLOS LANZ LO QUEREMOS SANO Y SALVO

¡CHÁVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE!

Comuníquese y ejecútese.

Suscribe en Venezuela, a los 23 días del mes de octubre del año 2021, la Coordinación Nacional del COMITÉ DE BÚSQUEDA Y LIBERACIÓN DE CARLOS LANZ RODRÍGUEZ. Este pronunciamiento constituye el Comunicado número 9 del Comité.del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz