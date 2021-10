Denuncian que funcionarios del Ejército agredieron a dos wayuu en la Alta Guajira

Credito: RFA

21-10-21.-Familiares de Armando Fernández, de 39 años, y Edixon Pirela ,de 41 años ambos perteneciente al pueblo Wayuu, denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la Guajira que fueron agredidos presuntamente por funcionarios del Ejército del puesto de Cojoro, parroquia Alta Guajira.



Según lo contó la señora Neivys Gonzáles a Radio Fe y Alegría Noticias, sus primos fueron aprehendidos el fin de semana por los militares en la comunidad de Kasusay, sin razón aparente, y luego fueron trasladados al comando de Walir Wayuu.



En este puesto «estuvieron como 3 horas presos. Estos muchachos son inocentes. Los golpearon mucho». Aclaró que tanto Fernández como Pirela son habitantes de la comunidad «y tienen familias que sí les duele lo que les hicieron».



En ese sentido, no justifica las agresiones por parte de los efectivos del Ejército. Señaló que «si ellos hubiesen cometido un daño a una persona, uno lo entiende. Pero ellos (los militares) tienen el derecho y nosotros los wayuu no tenemos derecho».



González exigió respeto «para todo aquel ser humano que esté caminando por la carretera. No era la hora de caminar, como dicen ellos, pero cuando sucede algo de verdad ellos no están ahí para apoyar a las comunidades . Ellos actúan como les da la gana».



También demandó que los funcionarios «nos respeten porque tenemos derechos». Pidió a las autoridades del comando esclarecer estos hechos.



Esta es la primera denuncia de maltrato hacia los wayuu que se registra en esta zona este año 2021.

