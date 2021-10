(/VIDEO) Andreína Baduel asegura que su padre "fue asesinado" en cámara lenta tras 12 años de "torturas y vejaciones"

5-10-21.-Familiares del General Raúl Isaías Baduel, fallecido el pasado 12 de octubre en custodia del Estado, revelaron este viernes 15 de octubre durante una rueda de prensa que el general fue operado de manera clandestina en el estacionamiento del hospital militar y sin conocimiento de sus parientes mientras estuvo recluido.



Andreína Baduel desmintió que su padre falleció por causas asociadas al covid-19. Aseveró que desde hace años requería asistencia médica que le fue negada.



"Lo de mi padre fue un asesinato en cámara lenta tras 12 años de torturas, desapariciones, vejaciones", dijo Andreína Baduel Al mismo tiempo, aseguró que el 23 de diciembre del 2020 su padre fue operado de forma clandestina de una hernias inguinales en el estacionamiento del hospital militar y que ese mismo día fue regresado a la sede de La Tumba.



La joven también manifestó temor por la integridad de su hermano Josnars Adolfo Baduel, quien también ha pedido en más de una ocasión atención médica y las autoridades han hecho caso omiso.



Por su parte, la abogada de la familia Baduel, Yasnaia Villalobos, denunció que a los hijos del también exministro de defensa se les informaba falsamente que los alimentos e insumos que llevaban eran recibidos por su padre. Destacó que los parientes se enteraron del fallecimiento del exfuncionario a través de Twitter y que no fue sino hasta las 7:00 de la noche que se le permitió a Josnars Adolfo Baduel realizar una llamada.



Villalobos relató que tras la llamada de Josnars los familiares se movilizaron hasta El Helicoide para tener un encuentro monitoreado. Detalló que no tuvieron acceso al cuerpo del general Baduel y que el director les informó que había fallecido en la celda en compañía de su hijo.



Aseveró que la autopsia del exministro Raúl Isaías Baduel pudo haberse teñido de ilegalidad por las declaraciones del Fiscal General. Subrayó que la Fiscalía 94 Nacional les negó el acceso al levantamiento del cuerpo o hacer la inspección del general violando sus derechos.



La abogada manifestó que al ser cantadas adelantadamente las causas de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, ponen en duda los resultados de la autopsia.



También denunció que Josnars Adolfo Baduel fue "coaccionado" para que grabara un vídeo, con un libreto armado, para eximir de culpa a las autoridades.



Nayeska Baduel, responsabilizó al Estado por no haber dado los cuidados a su padre. "Una persona que estuvo enterrada viva, literalmente, en un lugar llamado La Tumba donde además sufrió tortura blanca", manifestó.



Por su parte, Margareth Baduel contó que su padre le aseveró que no se prestaría para "ningún juego o bufonadas de la tiranía" y recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y dijo estar convencida de que por el caso se hará justicia.



El general retirado, Raúl Isaías Baduel, falleció el pasado martes martes 12 de octubre a consecuencia de un paro cardiorespiratorio a causa del Covid-19, según informó ese mismo día el fiscal general de la república, Tarek William saab.



El pasado 13 de octubre, La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la detención y muerte de Baduel y llamó al gobierno venezolano a garantizar una investigación independiente sobre el fallecimiento del general.