Defensa de Rodney Álvarez denuncia que sigue sin acceso a la atención médica oportuna

15-10-21.-Luis Aguilera, abogado que lleva adelante la defensa del trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, señala que, tras meses de insistencia suya mediante varias diligencias, y la iniciativa de varias personas solidarias que han hecho peticiones a título personal, se logró que una fiscal visitara al obrero preso, sin embargo, no implicó siquiera el trámite para que sea atendido en un centro de salud.Rodney, recluido en El Rodeo II, recibió en días pasados la visita de la fiscal Jasmine Isole Mayz Rodríguez, fiscal provisorio del estado Miranda con competencia en materia de derechos fundamentales, sin embargo, a pesar de que las peticiones de la defensa ante el Ministerio Público han señalado el “grave estado de salud” y solicitado su “atención médica urgente”, esta funcionaria no diligenció tal cosa.Cuestiona Aguilera que la fiscal se apersonó al centro penitenciario, pero casi para cumplir un trámite administrativo de poder llenar su informe donde conste que se está haciendo el trabajo, dado que:En realidad se limitó a aconsejar a Rodney para que él le exigiera al director del penal su traslado a un centro de salud, como si Rodney tuviera que asumir tal exigencia, con el riesgo de recibir a cambio alguna represalia por quienes dirigen el penal. A esta señora se le olvida qué significa ser fiscal de derechos fundamentales.Con estas palabras, el integrante de la defensa de Rodney Álvarez insiste en que el Ministerio Público sigue omitiendo cumplir con cuestiones básicas que le corresponden, para garantizar derechos fundamentales de este trabajador preso. Aguilera señala que la visita de la fiscal está precedida del hecho de que, “el jueves de la semana pasada flexible (30/09) consigné un escrito en la Fiscalía General, en el cual denuncié el grave estado de salud de Rodney y solicité atención médica urgente”. Sin embargo, posterior a eso, cuando finalmente la Fiscalía accede a enviar un fiscal a visitarlo, esta no realiza ninguna diligencia en ese sentido ante las autoridades del centro penitenciario, sino que deja en manos del prisionero que sea él quien exija ante la dirección del penal su traslado a un centro de salud.“Continuaré denunciando una y otra vez el grave estado de salud de Rodney hasta lograr que lo trasladen a un centro asistencial”, insiste el abogado, e informa que harán la diligencia de verificar si el Recurso de Apelación a la sentencia infamehttps://www.laizquierdadiario.com.v... –que condenó sin pruebas a Rodney a 15 años de cárcel– lo trasladaron del tribunal de juicio nuevamente a la Corte de Apelación. En caso de no ser así, nuevamente estarían “peloteando” el caso y, si entonces, no se fija fecha de la audiencia, se estaría de nuevo ante la comisión de retardo procesal.