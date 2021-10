Director de FundaRedes fue trasladado al hospital tras contraer Covid-19

14-10-21.-Este jueves el activista de la Organización No Gubernamental FundaRedes, Rafael Tarazona, ha sido trasladado al Hospital de Clínicas Caracas después de dar positivo por COVID-19.Los familiares del activista quien estaba privado de libertad en la sede del Sebin desde el pasado mes de julio, informaron que no fueron notificados oficialmente de este traslado, sino que se enteraron al realizar un recorrido por las principales clínicas de Carcas buscando información sobre estos presos políticos.“Los familiares hicieron un recorrido en la madrugada por diferentes centros médicos para ver si tenían noticias, si los habían trasladado, en su desesperación, y dieron con que en Clínicas Caracas está Rafael Tarazona, está en el piso 8. No sabemos nada de Javier ni de Omar de Dios”, informó Clara Ramírez, abogada de FundaRedes.Posterior a conocer el contagio de los activistas con COVID-19, FundaRedes advirtió sobre el riesgo por sus antecedentes médicos.“Nos preocupa muchísimo porque Omar es paciente diabético y cuando lo detuvieron tenía dos meses de que le hubiese dado COVID y todavía estaba presentando algunas secuelas, y estamos muy preocupados de que se hubiese vuelto a contagiar. Y en el caso de Javier también porque él tiene enfermedad de base que elevarían el riesgo ante un diagnóstico de COVID”, expresó Ramírez.Más contagios en el SebinPosterior a conocerse los contagios de Javier y Rafael Tarazona, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó que 20 privados de libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide también resultaron positivos por COVID-19.“Este miércoles hicieron pruebas PCR en el Helicoide (Sebin) a todos los privados de libertad, 20 dieron positivos. Es el momento en que el régimen debe tomar en consideración la recomendación de Naciones Unidas y liberar a los presos políticos “, señaló la ONG en Twitter.