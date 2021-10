Venezuela rechaza pronunciamiento de Alta Comisionada para DDHH sobre los privados de libertad

13.10.21 - Este miércoles, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Félix Plasencia, indicó que Venezuela rechaza de manera categórica el pronunciamiento emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el día 13 de octubre de 2021, en relación con las personas privadas de libertad en el país.



En el documento, se reitera que en el país no existen personas detenidas arbitrariamente y que quienes están privados de libertad tiene todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.



Esto, agrega el texto, ha podido ser corroborado por la oficina de Michelle Bachelet en 33 visitas que han realizado sus funcionarios a los centros de detención, y en más de 410 entrevistas a personas privadas de la libertad.



En ese sentido, piden a esta instancia de Naciones Unidas a "honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo".



El pronunciamiento se da en el contexto de la exigencia del Estado venezolano para que la oficina a cargo de Bachelet se exprese sobre el asesinado, el pasado viernes 8 de octubre, de dos jóvenes venezolanos en Colombia.



A continuación el texto íntegro:



La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el pronunciamiento emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el día 13 de octubre de 2021, en relación con las personas privadas de libertad en el país.



El Gobierno venezolano garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República, tal como ha sido constatado por la OACNUDH en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad.



En el país no existen personas detenidas arbitrariamente. Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.



La República Bolivariana de Venezuela lamenta que la OACNUDH ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos, al tiempo que invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad.



Venezuela hace un llamado a la OACNUDH a honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo, como requisito indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes.

