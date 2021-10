(VIDEO) Familiares de Baduel desmienten versión oficial sobre la muerte del militar

13-10-21.-La esposa del general en jefe Raúl Baduel, Cruz Zambrano, desmintió que el militar tuviera COVID-19. "Él no tenía COVID. No es verdad. A él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID. Sé que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de La Tumba", aseveró este martes en la noche, pocas horas después de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab informara a través de su cuenta en Twitter sobre el fallecimiento del general Baduel.



"Ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno", afirmó en una entrevista al portal EVTV "Sé que sus hijas lo vieron y él estaba bien".



Dijo que llamó a una persona cercana y que estaba confirmado el fallecimiento.



Por su lado, la hija del general Raúl Isaías Baduel, Andreina Baduel, denunció a través de su cuenta en Twitter que su padre fue "asesinado" y asegura que no estaba contagiado de COVID-19 porque recientemente tuvieron una fe de vida, de quien fuera ministro de la Defensa entre 2006 y 2007.



Asume que su padre dejó un "legado de dignidad y fe".



Asimismo, indicaron que acudieron la mañana de este miércoles a la morgue de Bello Monte para exigir que el cuerpo del exministro de Defensa no sea cremado.



"No vamos a permitir que el cuerpo de mi papá sea en este momento cremado", expresó una de sus hijas en declaraciones a los medios de comunicación.

Cabe señalar que el general Raúl Baduel, uno de los principales artífices del regreso del presidente Hugo Chávez al poder en abril de 2002, fue juzgado y condenado por presuntos hechos de corrupción. Cuando estaba a punto de cumplir la condena fue señalado por otro conjunto de delitos, y mantenido en la cárcel sin juicio.