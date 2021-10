(VIDEOS) Chile: Carabineros reprime marcha mapuche en víspera de conmemoración del 12 de octubre

10.10.21 - Carabineros chilenos dispersaron este lunes con carros lanza-agua y bombas lacrimógenas una manifestación de los mapuches en el centro de Santiago de Chile, capital de Chile, por la defensa de la resistencia y autonomía de los pueblos.



Al menos diez personas fueron detenidas y otras 18 resultaron heridas tras la represión de funcionarios de los Carabineros y la policía chilena contra una marcha realizada este domingo a favor del pueblo mapuche.



Convocada por diferentes etnias originarias, la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de esos pueblos contó con alrededor de mil personas congregadas en el Parque Bustamante de Santiago de Chile (capital), quienes luego de una ceremonia, pretendían avanzar por la Alameda hasta el Cerro Huelén.



En el marco del Día del Encuentro entre Dos Mundos, que se conmemora cada 12 de octubre, los movilizados querían realizar un llamado a la reivindicación, pero antes de avanzar, funcionarios de Carabineros los reprimió usando carros lanza agua y gases.



La vocera de la organización mapuche en Santiago, Belén Paillán, destacó que “si salimos a la calle no es porque esto lo consideremos un festival, todo lo contrario. Creemos que las calles hay que recuperarlas y lo que buscamos finalmente es denunciar todos los atropellos que hemos vivido como mapuches”.



Además, denunció la represión desmedida y brutal de Carabineros al asegurar que tenían como fin hacer la ceremonia y entregar su mensaje cuando los funcionarios irrumpieron violentamente para detenerlos. “Incluso antes de haber dado un paso a la calle”, acotó.



La vocera también informó que, durante la jornada de represión, falleció la abogada Denisse Cortez, quien formó parte de la Defensoría Popular, y estaba en la intersección de Lastarria con Alameda.



"Es importante decirlo (denunciar el fallecimiento de Cortez) porque no solamente salvaba vidas a través de su conocimiento en cuanto a la salud, sino que también rescataba vidas de manos de Carabineros (...) Queremos responsabilizar al Estado, quien mediante su fuerza represora, una vez más nos reprimieron y, como consecuencia, (...) hoy día lamentamos el fallecimiento de Denisse", declaró.



A su vez, la madre de Cortez cuestionó "¿quién me devuelve a mi hija que la vi inerte allá arriba? (...) ¿Hasta cuándo se pasean riéndose de nosotros? Que alguien haga algo en este país. Necesitamos que cambien las leyes".



La madre de la víctima pidió que hechos como estos no vuelvan a ocurrir en Chile y que se haga justicia por lo sucedido a su hija. Además, declaró que espera que la nueva Constitución del país "sirva para que no hayan más familias destrozadas como la mía".



La información dada por las autoridades policiales refiere que entre los detenidos, "nueve fueron por desórdenes y una por el porte de arma a fogueo", mientras más de diez funcionarios presentaron lesiones.



Más de mil personas participaron en la manifestación, que comenzó en el Parque Bustamante con una ceremonia ancestral y posteriormente continuó con una marcha por la Alameda, la principal avenida de la ciudad.



La marcha antecede a la conmemoración del 12 de octubre, día nacional de los pueblos originarios.





Con información de Telesur.