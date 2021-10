(VIDEO) Eurodiputados exigen a banco de Portugal libere fondos de Venezuela para la compra de insumos médicos

30.09.21 - Un nuevo ataque contra el sistema financiero venezolano y contra la vida del pueblo se concretó con la acción de bloqueo por parte de la institución financiera portuguesa Novo Banco, con lo cual se impide a Venezuela el pago de insumos para garantizar el derecho a la salud.



Se trata de un total de 13 millones de vacunas y 30 millones de jeringas médicas, para lo cual el Gobierno Bolivariano destinó un financiamiento con dinero del Estado, pero no pudo concretarse por la medida que instruyó la institución bancaria de la cual es propietaria la firma estadounidense Lone Star.



Entre los fármacos a los que Venezuela no pudo acceder en medio de la maniobra política y económica de Novo Banco; se estima que están incluidas 6 millones de vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola; 5,5 millones de vacunas contra la difteria y el tétanos; 2 millones de vacunas contra la poliomielitis y 1 millón de vacunas contra la fiebre amarilla.



En este sentido, una coalición de eurodiputados envió, el jueves (30), una carta al presidente de Novo Banco exigiendo que libere fondos públicos venezolanos. Desde julio, el Estado venezolano viene intentando acceder a alrededor de US $ 12,7 millones (aproximadamente R $ 68 millones) para la compra de vacunas y suministros médicos. El banco portugués ni siquiera respondió a las solicitudes realizadas por correo electrónico.



"Le pedimos que actúe de acuerdo con el derecho internacional en este caso de extrema urgencia y libere los fondos depositados en Novo Banco, que pertenecen a Bandes, con el objetivo de salvar la vida y la salud de los niños venezolanos", acusa el documento suscrito por 37 parlamentarios europeos.



El 15 de septiembre, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) solicitó al director del Novo Banco, Antonio Ramalho, que transfiriera 10 millones de euros a una cuenta administrada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Brasil, en para evitar el bloqueo estadounidense. El pedido original de la transacción se realizó el 23 de julio y no se devuelve.



El monto se destinaría a la compra de 30 millones de jeringas; 6 millones de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola; 5,5 millones de vacunas contra la difteria y el tétanos; 2 millones de vacunas contra la poliomielitis; y 1 millón de vacunas contra la fiebre amarilla.



En 2020, el gobierno y la oposición venezolana ya habían acordado crear un fondo para combatir el covid-19 que sería administrado por la OPS y alimentado con activos públicos depositados en bancos en el exterior. El pacto fue reiterado en la primera ronda de negociaciones de la Mesa de Diálogo Nacional, ubicada en México.



En julio de este año, la justicia portuguesa ya había permitido a Venezuela administrar sus cuentas en Portugal, siempre que cada movimiento fuera autorizado por un juez. La sentencia fue una respuesta a un proceso abierto en 2020 por el gobierno bolivariano. Novo Banco, sin embargo, ha seguido bloqueando alrededor de 1.500 millones de dólares de dinero público venezolano desde 2018.



"Es un atraco. No hay motivo para retener pagos. Esperamos que el orden legal pueda restablecerse muy rápidamente. Creemos en la justicia, la justicia tiene que actuar", declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Europa, Yvan Gil.



Aunque está en suelo portugués, los mayores accionistas de Novo Banco son estadounidenses. En 2018, la financiera Lone Star compró el 75% del banco, en una operación equivalente a mil millones de euros. El caso está siendo investigado en Portugal, ya que hay denuncias de que los nuevos directores del Banco se habrían beneficiado indebidamente de la venta.





Con información de Brasil de Fato / Redradiove.com

