(VIDEO) Trabajadores de Masisa protestan por suspensión de compañero que reclamó ante ministro de Industrias

21-09-21.-Trabajadores de la empresa Masisa, transnacional maderera chilena, acompañados de compañeros de otras empresas básicas de Guayana, se concentraron este 20 de septiembre en la Plaza del Hierro en Puerto Ordaz, para exigir el cese de las persecuciones laborales, el cumplimiento al derecho del trabajo, el contrato colectivo y las actas convenio, por un salario al nivel de la canasta familiar.Entre los que reclamaban estaba Carlos Sánchez, trabajador de Masisa donde denunciaba que luego de reclamar sus beneficios laborales frente al ministro de Industrias, Jorge Arreaza el pasado 17 de septiembre, fue suspendido para ejercer labores continuas en la empresa.“Días atrás vino el vino el ministro Arreaza a la empresa Masisa. Yo soy una de las personas que se acercaron a él para decirle todo y cada uno de los problemas que estamos sufriendo los masiseros”, declaró Sánchez.Además, denuncia la situación que viven dentro de la empresa. “Masisa es una transnacional que nos tiene ahorita a pan y agua. Tienen un bono que nos entregan que está condicionado, que si peleas tu derecho, que si te opones a hacer los trabajos por falta de seguridad, simplemente te disminuyen el bono o te sacan de convocatoria.”Así el trabajador de Masisa declara que “Actualmente, esta semana, cuando se hizo la convocatoria oficial, la empresa y mi jefe me ha sacado del plan de contingencia, donde yo he estado asistiendo y éste simplemente, me imagino yo, porque no hay ninguna razón, por hablar con el ministro, me han sacado del plan de contingencia”.Por eso Carlos Sánchez deja en claro que la causa por su suspensión es por el ensañamiento de la empresa por la acción que tomó junto al resto de sus compañeros. “Claro que sí, siento que eso es la causa que yo no esté actualmente en el plan de contingencia, en la planilla oficial para ejercer labores continuas dentro de la empresa. Eso es lo que yo estoy sufriendo ahorita y lo estoy denunciando aquí por este medio”.Los trabajadores de Masisa, acompañados de otros obreros de las empresas de Guayana dejaron en claro que seguirán en las calles reclamando sus derechos y contra todos los atropellamientos y amedrentamientos que está sufriendo en la empresa.