"Comité de familiares y amigos por la libertad" se solidarizan con trabajadores injustamente presos

13.09.21 -Poesía, canto militante, teatro y manifestaciones de solidaridad, se realizaron en una actividad cultural convocada por el Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos.



En la plaza Lina Ron de Caracas estuvieron los cantores: Sandino Primera, Sandino Márquez e Imputado, junto a los poetas Antonio Machuca, Alejandro Cabrera y el grupo de teatro: Payaso Bigotes de La Minka, que acompañaron a los familiares de: Aryenis Torrealba, Guillermo González, Eudis Girot, Alfredo Chirinos y Rodney Álvarez, a quienes narraron la situación de injusticia que están atravesando.



En las historias de los familiares de los detenidos coincidía: Que son trabajadores que denunciaron corrupción o lucharon por reivindicaciones laborales; que no tienen ningún tipo de riqueza, salvo su fuerza de trabajo; que a todos les acusan de delitos como terrorismo, traición a la patria, fuga de información y en los expedientes no hay pruebas que demuestren que hayan cometido tales delitos; que se les violenta el debido proceso con detenciones arbitrarias, tratos crueles, retardo procesal, entre otros.



Los cultores manifestaron el apoyo a la lucha por la liberación de estos detenidos y tantos otros y otras anónimas que padecen la misma situación de injusticia.



En el lugar hicieron presencia diversas organizaciones de izquierda de Caracas, sensibilizadas y unidas ante lo que ocurre, a ellas y ellos les agradecemos su apoyo y acompañamiento.



La lucha continúa por la libertad de nuestras y nuestros compañeros, de nuestras y nuestros trabajadores que hacen una lista larga (Aryenis, Alfredo, Guillermo, Eudis, Rodney, Bartolo, Darío, Sabariego, Gil, Mujica, trabajadores de ALIMEX, trabajadores de ATC y decenas de inocentes detenidos) siendo víctimas del atropello de un Estado dispuesto a defender su corrupción en las instituciones a consta de la libertad de inocentes.



¡Que lo injusto no te sea indiferente!