Venezuela toma nota del informe de la Alta Comisionada de ONU para DDHH que ratifica efecto de las sanciones

13.09.21 - El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que "toma nota" del informe publicado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten.



Bachelet reconoció, durante la presentación del resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela en la inauguración de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que esas sanciones han acentuado también el impacto de la pandemia en el país.



"La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones", señaló.



En este sentido Venezuela tomó nota del informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 9 de septiembre de 2021 donde se reafirman los efectos negativos que han tenido sobre el país caribeño la medidas coercitivas, conocidas como sanciones, adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos.



A continuación el comunicado íntegro emitido por la Cancillería:



Venezuela toma nota del informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ratifica efecto perverso de las sanciones.



La República Bolivariana de Venezuela toma nota del informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de septiembre de 2021, en relación con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país y las relaciones de cooperación entre el Estado venezolano y dicha Oficina.



El mencionado documento reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el país a partir del año 2014, incluyendo la disminución del 99% del ingreso nacional, así como la existencia de elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Roma y en sintonía con la Remisión realizada por Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.



Sin embargo, resulta lamentable que el referido informe reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos de la Oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado, tal como lo exige su propia metodología de trabajo. En ese sentido, Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela.



La República Bolivariana de Venezuela ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia.



A tal efecto, se ha acordado la renovación por el período de un año de la Carta de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina del Alta Comisionada, incrementando la presencia de funcionarios de la Oficina en el país y ampliando las áreas de asistencia técnica y cooperación.



La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso inexorable para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como único camino para la realización de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano.



Caracas, 13 de septiembre de 2021