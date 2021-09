(VIDEO) Colombia es el país en el mundo con más asesinatos de ambientalistas en el 2020

13.09.21 - Hoy se publicó el más reciente informe de Global Witness, en el que se reportó que 227 defensores ambientales habían sido asesinados en el mundo. Y que Colombia, una vez más, fue el territorio en el que más homicidios se presentaron, con 65 líderes y lideresas asesinados. De acuerdo con los datos de la organización, Cauca, con 20 casos, fue la zona más peligrosa, seguida de Chocó, con ocho, y Norte de Santander, con siete.



En 2020, 227 ambientalistas fueron asesinados en el mundo. Colombia fue el país donde más casos se registraron, según un informe publicado este 13 de septiembre por la organización Global Witness.



La cifra, sin embargo, podría ser superior ya que, como dice la organización, «nuestros datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro. Las disputas por la tierra y el daño ambiental –dos de las principales causas subyacentes detrás del activismo de las comunidades– también pueden ser muy difíciles de monitorear en las zonas del mundo afectadas por los conflictos».



Esta es la lista de las 65 personas que fueron asesinadas en Colombia por defender bosques, ríos y territorios:



1. Gloria Isabel Ocampo. Asesinada el 6 de enero de 2020 en Putumayo. Trabajaba en la sustitución de cultivos ilícitos.



2. Heladio Moreno. Trabajaba en la sustitución de cultivos ilegales. Fue asesinado el 6 de enero de 2020 en Putumayo.



3. Virginia Silva. Era sabedora indígena Nasa. Fue asesinada el 7 de enero de 2020 en Páez, Cauca. Virginia había recibido mensajes de amenaza de muerte por parte de grupos armados, el hecho es atribuido por las autoridades a la disidencia de Farc.



4. Gentil Hernández Jiménez. Era un agricultor que trabajaba en la sustitución de cultivos ilegales. Fue asesinado el 8 de enero de 2020 en Puerto Guzmán, Putumayo. Este pueblo vivió una oleada de violencia en enero de 2020, cuando hombres armados entraron y con lista en mano comenzaron a disparar contra líderes en distintas veredas.



5. Óscar Quintero Valencia fue asesinado el 8 de enero de 2020 en Puerto Guzmán, Putumayo. Trabajaba en la sustitución de cultivos ilegales. Hombres armados le dispararon en su casa,en la vereda El Mango.



6. Anuar Rojas Isaramá. Fue asesinado en Nuquí, Chocó, el 9 de enero de 2020. Era guardia indígena del pueblo Embera.



7. Nelson Enrique Meneses Quiles. Fue asesinado el 10 de enero de 2020 en Tierradentro, Cauca. Era un agricultor e integrante de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro. Tenía 29 años cuando fue acribillado a balazos.



8. Tulio César Sandoval Chia. Fue asesinado el 13 de enero de 2020 en Tibú, Norte de Santander. Era miembro además de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) y líder ambiental de la zona.



9. Jaime José Vanegas Urueta. Fue asesinado en Tarazá, Antioquia, el 21 de enero de 2020. Llideraba proyectos del Programa Nacional de Sustitución integral de Cultivos de Uso ilícito en la vereda Buenos Aires de la misma localidad.



10. Luis Guillermo Piedrahita. Fue asesinado el 21 de enero de 2020 en Tarazá, Antioquia. (Las jugaditas que hundieron el Acuerdo de Escazú)



11. Javier Girón Triviño. Fue asesinado el 2 de febrero de 2020 en Santander de Quilichao, Cauca. Hacía parte de la comunidad indígena del resguardo Nasa Kiwe Tech Ksxa, uno de los 22 territorios indígenas agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas de Norte de Cauca (ACIN). Desde hace más de 20 años hacia parte de la Guardia Indígena ‘Kiwe Thegnas’. No se habían denunciado amenazas contra su vida.



12. Yamid Alonso Silva Torres. Fue asesinado el 6 de febrero de 2020 en Guicán, Boyacá. Era guardaparques del Parque Nacional El Cocuy. El parque protege a los 18 picos esparcidos en dos subcordilleras a lo largo de 30 kilómetros cuadrados. Entrelaza un sistema hídrico impresionante compuesto por 150 lagunas y 80 quebradas y ríos que lo atraviesan de lado a lado.



13. Efrén Ospina Velázquez. Fue asesinado el 8 de febrero de 2020 en Tibú, Norte de Santander.



14. Felipe Angucho Yunda. Fue asesinado el 9 de febrero de 2020 en Belén de los Andaquíes, Caquetá. Era líder indígena del Cabildo Misak ‘El Águila’, en Belén de los Andaquíes (Caquetá). En julio de 2020 la Fiscalía judicializó al presunto responsable material, Joaquín Emilio Marín Monsalve Betancourt, alias Marín. (¿Quién le teme al Acuerdo de Escazú?)



15. Ismael Angucho Yunda. Fue asesinado el 9 de febrero de 2020 en Belén de los Andaquíes, Caquetá. Fue asesinado junto a su hermano Felipe, también líder Misak.



16. Albeiro Silva Mosquera. Fue asesinado en Buenos Aires, Cauca, el 16 de febrero de 2020. Era líder campesino.



17. Luis Hugo Silva Mosquera. Fue asesinado el 16 de febrero de 2020 en Buenos Aires, Cauca. Era líder campesino. Fue asesinado junto a Albeiro Mosquera, después de que circularan panfletos amenazantes.



18. Didian Arley Agudelo. Fue asesinado el 25 de febrero de 2020 en Campamento, Antioquia. Era líder ambiental y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero. Duró tres días desaparecido.



19. William Ramiro Montoya. Fue asesinado en Tarazá, Antioquia el 3 de marzo de 2020. Era minero artesanal y no se conocían amenazas en su contra. Su cuerpo apareció en el río Cauca, en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, con signos de tortura. Aún no hay responsables.



20. Jorge Macana. Fue asesinado en El Tambo, Cauca el 7 de marzo de 2020. Era un reconocido líder de la sustitución de cultivos de hoja de coca, estaba llevando a cabo programas productivos y había participado en la construcción de una vía rural en esta zona del departamento.



21. Marco Rivadeneira. Fue asesinado en Puerto Asís, Putumayo, el 19 de marzo de 2020. Era un líder social histórico del departamento del Putumayo, líder campesino nacional y vocero de La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Coeuropa). Hacía parte de la Mesa sobre Cultivos de Uso Ilícito de ASO-PUERTOASIS, de las comunidades de Puerto Vega y Teteyé, que habían quedado por fuera del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y que habían sido víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos. “El asesinato de Marco Rivadeneira ha generado terror en la región donde otros líderes sociales están en riesgo y deben ser protegidos cuanto antes. Es urgente conformar una misión humanitaria que se desplace al territorio”, dijo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en un comunicado.



22. Wilder García. Fue asesinado el 26 de marzo de 2020 en Barbacoas, Nariño. Pertenecía al Resguardo de Tortugaña Telembí, del pueblo Awá. Los hechos, al parecer, habrían ocurrido en su propio lugar de residencia, a plena luz del día, en inmediaciones del río Pipalta. Tenía 18 años.



23. Alejandro Carvajal. Fue asesinado el 26 de marzo de 2020 en Norte de Santander. Era integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Fue asesinado en su casa después de participar en bloqueos de la vía Cúcuta-Tibú y Cúcuta-Ocaña en donde se acordó un Paro de actividades (entre ellas la erradicación). La movilizazción fue dispersada por mil efectivos del Ejército Nacional.



24. Teodomiro Sotelo Anacona. Fue asesinado en El Tambo, Cauca el 17 de abril de 2020. Además de promover procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, pertenecía al Consejo Comunitario Afro Renacer. Medios locales de prensa reportaron que hombres armados llegaron a la casa de Sotelo y lo asesinaron frente a su familia. Adicionalmente, esta semana la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que persiste en el Cauca.



25. Mario Chilhueso fue asesinado el 19 de abril de 2020 en Miranda, Cauca. Dedicó buena parte de su vida a la lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado en la región del Alto Naya. Fue víctima del desplazamiento forzado ocurrido en el año 2001 tras la masacre del Naya. En la actualidad se desempeñaba como presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-, del municipio de Buenos Aires. En febrero de este año, Mario, junto a otras familias campesinas, y con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, había solicitado a la Unidad de Restitución de Víctimas (URT) – Territorial Cauca, su inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente. Su deseo era trabajar en sus tierras y por su comunidad.



26. Hugo de Jesús Giraldo López. Fue asesinado en Cauca el 22 de abril de 2020. Era campesino, comerciante, docente, defensor de derechos humanos e integrante de la Coordinación Social y Política de Marcha Patriótica. Trabajaba en la región del Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, con la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-. En los años 2000 fue una de las víctimas de la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia a la región. Vivió junto con la comunidad la masacre del Naya en el año 2001, los desplazamientos forzados y la violencia del despojo.



27. Floro Samboní Gómez. Fue asesinado el 24 de abril de 2020 en Cauca. Era campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, del corregimiento de Llacuanas.



28. Alejandro Llinás. Fue asesinado en Santa Marta, Magdalena el 25 de abril de 2020. De origen antioqueño, fue un líder social desde que llegó al Magdalena. Vivía a 5 kilómetros de la Troncal del Caribe, en la vía que conecta a Santa Marta con La Guajira, un territorio que se disputan las bandas criminales por su estratégica conexión de la Sierra Nevada con el mar Caribe. Se ha sugerido que fue asesinado por su oposición a la apertura turística en el Parque Tayrona.



29. Carlos Sánchez Villa. Fue asesinado en Tibú, Norte de Santander el 4 de mayo de 2020. Se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Raya. Su asesinato se perpetuó a pocos kilómetros de un puesto de control del Ejército.



30. Deiro Alexander Pérez Bisbicús. Fue asesinado en Barbacoas, Nariño el 6 de mayo de 2020. Pertenecía al Resguardo Indígena Awá de Pipalta Palví Yaguapí.



31. Julio César Hernández Salcedo. Fue asesinado el 13 de mayo de 2020 en Tarazá, Antioquia.



32. Javier García Guaguarabe. Fue asesinado en Argelia, Cauca el 15 de mayo de 2020. Tenía 20 años de edad y pertenecía al Resguardo Indígena BANIA CHAMI.



33. Jorge Enrique Oramas. Fue asesinado el 16 de mayo de 2020 en La Buitrera, Cali. Fundó la Asociación Biocanto del Milenio, la cual dirigió por más 10 años. En la granja de esa organización, ubicada en la vereda La Candelaria, eran cultivados y procesados cereales ancestrales, frutas, raíces y plantas medicinales de manera orgánica, que eran comercializados como apoyo nutricional solidario. La idea era producir alimentos que nutrieran y a la vez curaran. Era defensor de semillas nativas.



34. Freddy Angarita Martínez fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander, el 16 de mayo de 2020. Angarita se habría desempeñado como uno de los líderes en un proceso de toma de tierras para ocupación comunitaria junto al barrio Torres del Rodeo.



35. Aramis Arenas Bayona. Fue asesinada en Becerril, César el 19 de mayo de 2020. La Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar señala que Aramis “desde el año 2016 venia defendiendo la autonomía territorial, alzando la voz de protesta en contra de la judicializaciones de líderes campesinos”.



36. María Nelly Cuetia Dagua fue asesinada en Corinto, Cauca el 29 de mayo de 2020. Era médica tradicional indígena del pueblo Nasa. Fue interrumpida mientras hacía un ritual y llevada a un descampado, en donde le dispararon.



37. Pedro Ángel María Tróchez Medina. Fue asesinado en Cauca el 29 de mayo de 2020. Era médico tradicional indígena del pueblo Nasa. Fue asesinado junto a María Nelly Cuetia.



38. Joel Aguablanca Villamizar. Fue asesinado en Chitagá, Norte de Santander el 31 de mayo de 2020. Era dirigente y coordinador de educación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildo U’was, ASOU’WA.



39. Eider Adán Lopera. Fue asesinado el 15 de junio de 2020 en Tarazá, Antioquia. Fue vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, coordinó el Comité de Conciliación de su vereda, y era un campesino agricultor. Hizo parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.



40. Javier Uragama Chamorro. Fue asesinado el 25 de junio de 2020 en Pizarro, Chocó. Era líder indígena del Pueblo Embera, quien al momento de su muerte se desempeñaba como gobernador de la comunidad de Agua Clara, rio usaraga, al sur del municipio del Bajo Baudó. Era médico tradicional y había denunciado amenazas en su contra un año antes. La vileza con la que fue asesinado aún no es materia de investigación.



41. Rodrigo Salazar. Fue asesinado el 9 de julio de 2020 en Nariño. Era gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, y miembro del pueblo Awá.



42. Sigifredo Gutiérrez fue asesinado en Morales, Cauca el 18 de julio de 2020. Era el presidente de la Acción Comunal del corregimiento de San Isidro.



43. Ernesto Aguilar Barreras. Era integrante de un Comité Veredal Campesino de Ascamcat. Fue asesinado el 18 de julio de 2020 en Catatumbo, Norte de Santander. 120 personas se desplazaron a raíz de este hecho, y del asesinato de otras seis personas ese día.



44. José Gustavo Arcila Rivera. Fue asesinado en Corinto, Cauca, el 26 de julio de 2020. Trabajaba en la protección de la tierra y hacía parte de la Asociación Campesina del municipio de Corinto. Integraba el comité de tierras y además pertenecía a la guardia campesina del territorio.



45. Mauricio Pérez Martínez. Fue asesinado el 5 de agosto de 2020 en Arauca. Pertenecía al pueblo Hitnu y fue asesinado en el resguardo indígena La Vorágine. Dejó cinco hijos menores de edad.



46. Hernando José Molina Villamizar. Fue asesinado en Santa Rosa, Bolívar el 7 de agosto de 2020. Trabajaba en la protección de la comunidad de las actividades mineras y extractivas. Era minero tradicional y fue asesinado presuntamente por miembros del el ELN.



47. Abelardo Liz Cuetia, de 34 años, fue asesinado en Cauca el 13 de agosto de 2020. Era periodista y se oponía a la agroindustria. Trabajaba en la emisora Nación Nasa Estéreo ubicada en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, era el menor de seis hijos y el pasado 7 de agosto celebró su cumpleaños número 34. Murió seis días después, mientras registraba una confrontación entre la fuerza pública y las comunidades indígenas del proceso de ‘liberación de la madre tierra’ en la finca Quebrada Seca en el municipio de Corinto. Recibió tres impactos de bala que fueron disparados desde la zona donde se encontraba el Ejército Nacional.



48. Uberney Muñoz. Trabajaba en la protección de la tierra e integraba la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Fue asesinado el 13 de agosto de 2020 en Argelia, Cauca. Integraba la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta, la cual es objeto de constantes amenazas por parte de las disidencias de la Carlos Patiño de las Farc.



49. Alberto Ruiz fue asesinado en Argelia, Cauca el 13 de agosto de 2020. Integraba la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta, la cual es objeto de constantes amenazas por parte de las disidencias de la Carlos Patiño de las Farc.



50. Jaime Monge Hamman. Fue asesinado en el Villacarmelo, Valle del Cauca el 18 de agosto de 2020. Se oponía a las actividades mineras y extractivas, era el líder del Proyecto Pachamama y participante de una organización campesina de la zona. Se le consideraba un protector de los Farallones de Cali.



51. Edis Manuel Caré Pérez. Fue asesinado en Riosucio, Chocó el 24 de agosto de 2020. Era presidente del Consejo Local de la comunidad de Despensa Media (Consejo Comunitario de Curbaradó) y había sido amenazado por su liderazgo en la región y se considera que su asesinato tenía la intención de poner una traba a los procesos de restitución de tierras.



52. Julio César Sogamoso. Era presidente de Junta de Acción Comunal en la vereda Barranco Colorado. Fue asesinado el 29 de agosto de 2020 en Puerto Rico, Meta.



53. Juan Pablo Prado Bolaños. Fue asesinado en Tumaco, Nariño 3 de septiembre de 2020. Era docente de primaria en el Resguardo Indígena Piguambí Palangal. En este resguardo la violencia se ensañó el año pasado.



54. José Nelson Tapia Caizamo hacia parte del pueblo Embera. Fue asesinado el 6 de septiembre de 2020 en Dubasita, Chocó.



55. Alba Alexandra Pizanda Cuestas fue asesinada en Mallama, Nariño el 20 de septiembre de 2020. Era lideresa del pueblo Awá. Fue emboscada cuando se movilizaba en su carro.



56. Jorge Luis Quintero Villada. Fue asesinado en Dosquebradas, Risaralda el 28 de septiembre de 2020. Era líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sabanitas, en donde se desempeñaba como guardabosques comunitario.



57. Ana Lucía Bisbicús fue asesinada en Barbacoas, Nariño el 3 de octubre de 2020. En mayo de 2020 habían matado a su hijo en el mismo lugar. Hacía parte del pueblo Awá.



58. Oswaldo Rojas fue asesinado en Curvaradó, Chocó el 10 de octubre de 2020. Era un reconocido líder local de la comunidad de Gengado Medio en el Territorio Colectivo de Curbaradó. De acuerdo con Justicia y Paz, por segunda ocasión en el mes de abril fue despojado de su tierra cuando fueron intervenidas 60 hectáreas de su propiedad por terceros que tienen intereses en consolidar un agronegocio. De acuerdo con algunas versiones, esa ocupación fue legitimada por dos integrantes de la junta del Consejo Comunitario, uno de ellos, públicamente conocido por sus relaciones de alto nivel con integrantes del partido Centro Democrático.



59. Mary Luz Pérez Camaño. Fue asesinada el 13 de octubre de 2020 en El Bagre, Antioquia. Pertenecía al programa Mujeres Siembra.



60. Carlos Navia fue asesinado en Argelia, Cauca el 26 de octubre de 2020. Fue fundador y fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal -Asocomunal- del Municipio Argelia. “En marzo, se agudizan estas situaciones por la incursión del grupo armado denominado Carlos Patiño y otro denominado Jaime Martínez, que entran en confrontación y en contra de señalamiento y estigmatización del movimiento social, de procesos organizativos tanto de El Tambo como de Argelia. De ahí, se da un desplazamiento masivo de las comunidades de los dos municipios y también el desplazamiento y amenaza a todo el proceso organizativo como son los integrantes de la Junta del Consejo Comunitario, la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona”, denunció el CNA.



61. Juana Perea Plata fue asesinada en Nuquí, Chocó el 29 de octubre de 2020. Se oponía a la construcción de unpuerto en el Golfo de Tribugá y de la carretera Ánimas-Nuquí que conectaría este megaproyecto con el centro del país, arrasando cientos de hectáreas de manglar.



62. Genaro Isabare Forastero fue asesinado en el Alto Baudó, Chocó el 12 de noviembre de 2020. Pertenecía a la comunidad indígena embera Dobida de Ecevede, del resguardo Ankozó Catrú y Dubasa. Dos días después, la comunidad encontró su cuerpo sin vida, confirmando que el líder fue torturado y posteriormente asesinado.



63. Javier Francisco Parra fue asesinado en La Macarena, Meta el 3 de diciembre de 2020. Era coordinador de la Corporación para el Desarrollo Sostenible regional La Macarena (Cormacarena).



64. Miguel Tapí Rito fue asesinado en Bahía Solan, Chocó el 3 de diciembre de 2020. Era líder indígena embera de la comunidad El Brazo, Bacurú Purú. Fue sacado de su casa y asesinado por grupos armados, hecho que trajo como consecuencia el desplazamiento masivo de las comunidades de Posa Mansa, el Brazo, Bakuru Purru y Boroboro.



65. Norbey Antonio Rivera. Era un reconocido líder y miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia -Ascamta-. Fue asesinado el 30 de diciembre de 2020 en Argelia, Cauca.



Muchos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos, según el informe de la ONG.



Después de Colombia (con 65 asesinatos), siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6) e India (4).

Con información de agencias / El Espectador..