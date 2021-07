MAS: Con detenciones de dirigentes opositores “pareciera que se les está hablando a los radicales del gobierno”

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: CP

14-07-21.-El Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que con las detenciones de opositores “pareciera que se les está hablando a los radicales del gobierno” y lo asoció con las primarias del PSUV.



No es la mejor seña perseguir a la disidencia, insistió María Verdeal, y solicitó que se libere a todos los presos políticos y que se levanten las medidas políticas.



Insistió en que se debe respetar el debido proceso y recordó que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier investigación debe quedar en manos del MP y de organismos policiales, subrayó.



Voceras de algunos partidos de la alianza hicieron referencia, en una rueda de prensa, a la discusión de leyes en el Parlamento, y no queda claro si se pronunciaron a título personal o lo hicieron a nombre de su partido.



Nosotros somos un partido progresista, creemos en el avance y el desarrollo de los derechos humanos, aclaró. Nos delindamos de un pronunciamiento sobre algo tan delicado.



Verdeal indicó que los ciudadanos esperan que todos los sectores democráticos que desean participar en elecciones regionales llevemos candidatos unitarios. Todavía no se vislumbra esa posibilidad, admitió. El problema no es un reparto de partidos, sino considerar que son elecciones regionales.



Por los momentos estamos tratando de construir una alianza electoral, aclaró. Hasta ahora tenemos más de 40 días que no se reúne a escala nacional, se habla de la posibilidad de un reglamento.



Hoy “hay un montón de candidaturas, puede ser un ejercicio legítimo” pero se necesita el mayor consenso posible. El MAS tiene 15 precandidatos, de los que solo tres son militantes del partido naranja. “Son nombres que se están colocando en el escenario político”, destacó en entrevista con Unión Radio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 487 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/politica/maria-verdeal-con-detenciones-de-dirigentes-opositores-pareciera-que-se-les-esta-hablando-a-los-radicales-del-gobierno/)