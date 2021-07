MAS: Lo de la Cota 905 es un problema estructural y ocurre también en otros estados

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Web

Caracas 13/07/21.- Para María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, la violencia desatada en Caracas durante tres días en el sector de la Cota 905 no se trata de un problema coyuntural, es estructural y no debe sorprender a los venezolanos. “El colmo de esta situación es que el Gobierno nacional, responsable de la seguridad ciudadana, parece que se enteró la semana pasada de la actuación de las mega bandas a nivel nacional”.



Explicó que no solo Caracas, sino el país completo, vivió la zozobra la semana pasada en varias parroquias de la capital de la República por el tema de la inseguridad, producto de la violencia del enfrentamiento de grupos armados que mantuvieron fuego cruzado con funcionarios policiales. “Lo que vivimos tanto los caraqueños que viven en sitios cercanos como El Cementerio, El Paraíso, El Valle, Coche y lugares tan apartados como Vista Alegre, así como quienes no vivimos en estas zonas fue un tema de inseguridad ciudadana de alta magnitud”.



Advirtió que no se trata de que los cuerpos policiales o militares se dediquen a “barrer” como una forma de actuación, sino mirar hacia atrás y recordar lo que significó decretar las zonas de paz en el país. “Hablamos de territorios donde los organismos de seguridad tenían expresamente prohibido ingresar y donde probablemente la actuación de la delincuencia era libre”.



“No podemos olvidar las llamadas OLP (Operación Liberación del Pueblo) cuando a partir de 2015 iban a barrios o poblaciones determinadas y también hacían un razzeo de todo el perímetro, bajo circunstancias que afectaban a los ciudadanos que vivían en esos sectores”, precisó.



En su opinión, lo ocurrido en la Cota 905 fue noticia debido a que ocurrió en la capital, pero “es un hecho notorio que esto sucede también en los estados Sucre, Zulia y Apure por citar tres ejemplos e inclusive está en Tejerías en plena Autopista Regional del Centro donde la delincuencia actúa con plena impunidad”.



Insistió que al tratarse este tipo de violencia de un problema estructural en el que influye el crecimiento de la pobreza, “debe examinarse y evaluarse con políticas públicas que compartan todos los organismos de seguridad como el CICPC, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana PNB y no que cada organismo tenga un criterio sobre su actuar, más allá de etiquetar a determinado ciudadano como un líder negativo”.



Inhabilitaciones y principio de proporcionalidad



María Verdeal anunció que el partido naranja seguirá adelante en la defensa del principio de proporcionalidad y en contra de que se siga vulnerando este derecho. “Iremos nuevamente al Consejo Nacional Electoral, tenemos además el recurso que se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia el pasado mes de diciembre y que aún no ha tenido respuesta”.



Sobre la inhabilitaciones a candidatos a las elecciones del próximo 21 de noviembre, aseguró que harán llegar un documento al Presiente Nicolás Maduro “y ojalá nos diera una entrevista personal al MAS, donde exigimos que se levante la inhabilitación a todos los dirigentes opositores que se encuentran en esta situación, incluyendo a los que están fuera del país, porque todos deben tener pleno ejercicio de sus derechos políticos”, concluyó.





Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda