Rodney Álvarez emite una carta pública desde la cárcel donde denuncia su injusta e infame condena

01 de julio de 2021.- Rodney Álvarez, trabajador preso desde hace 10 años y sentenciado a una condena de 15 años de prisión por un crimen que no cometió y sin prueba alguna, emitió una carta pública dirigida "a los compañeros, hermanos y amigos. Aporrea.org publica el contenido de esta carta abierta a continuación:



"Saludos a los compañeros, hermanos y amigos.

Dios bendiga a Venezuela.

Compañeros, como ustedes bien saben, este es un gobierno encubridor, corrupto, hambreador, anti-obrero y vil.



Este gobierno anti-obrero y encubridor me ha tomado a mi, Rodney Alvarez, como chivo expiatorio, para tapar y encubrir a su sicario, a su delincuente.



Yo, Rodney Alvarez, he sido encarcelado, acusado y condenado sin ninguna prueba solo por ser un trabajador, un asalariado, un esclavo moderno del Estado Capitalista Venezolano. que nos abalean, reprimen, nos golpean y solo recibimos migajas.



El reo que el Estado Capitalista Venezolano persigue es a toda la clase obrera y trabajadora de Venezuela.



Yo, Rodney Alvarez, trabajador, obrero de la empresa Ferrominera Orinoco, he sido secuestrado por este Estado Capitalista Anti-Obrero Venezolano. Ya con 10 años de secuestro y privado de mi libertad ilegítimamente en base a supuestas pruebas que no existen, que jamás han existido, y que las mismas actas policiales confirman que jamás han existido, el Estado Capitalista ha determinado dictar una sentencia de 15 años sobre mi persona, sin tener ningún tipo de pruebas acusatorias.



Todas las pruebas del homicidio por el cual he sido condenado ilegítimamente recaían y recaen hacia el único culpable, al sicario y maton Hector Maican, delincuente oficialista al que han querido encubrir, al que han querido taparle la sinvergüenzura.



No me tengan en la cárcel sin tener ningún tipo de pruebas. Nos tratan como a bestias, como a animales, y no es sorprendente porque así somos tratados todos los trabajadores venezolanos. Debemos todos sacudirnos el yugo que nos oprime, que nos aprieta. Todos nosotros, debemos levantarnos. Por que? Porque nuestro oportuno socorro somos nosotros mismos.



Dejenme decirles a Uds, ciudadano Fiscal Regino Cova y ciudadano Juez Pablo Jose Vicentelli Puertas, Uds me separaron de mi familia, me quitaron diez años de mi vida y me han mantenido en el cautiverio en la cárcel de El Rodeo, viviendo las peores vicisitudes, torturándonos y tratándonos como un vil delincuente y asesino, y no contento con eso me han sentenciado de manera ilegítima e injusta a 15 años de prisión.



Al ciudadano fiscal Regino Cova, le pregunto ¿Con cuales cargos usted me acusa y me mantiene privado de libertad, ilegítimamente secuestrado sin ningún tipo de pruebas, sabiendo usted desde siempre por todas las actas policiales quien es el verdadero culpable de la muerte del compañero Remy Rojas?



Cuando un efectivo de la Guardia Nacional promovido por la Fiscalia Publica identifica al ciudadano Hector Maican como el individuo a quien le incauto una pistola, ¿Por qué usted me incrimina sin tener ningún tipo de pruebas y me mantiene alejado de mi familia?

Dejeme decirle ciudadano fiscal y ciudadano juez, que Rodney Alvarez, como Uds muy bien saben, es inocente, y no voy a descansar hasta recuperar mi libertad y que se haga verdadera justicia. Me podrán mantener secuestrado, y privado de mi libertad ilegítimamente, pero mi pensamiento siempre estará firme hacia la emancipación de la clase obrera.



Le he pedido al ciudadano Juez Pablo Jose Vicentelli Puertas que debe apegarse al derecho, que hiciera justicia ya que este juicio es una injusticia, un juicio viciado desde su inicio, ya que no habían pruebas que me culparan, que me incriminaran, de haber cometido tal delito o tal homicidio por la causa de la cual se me acusaba.



Si de algo soy culpable, es de generar ganancias, plusvalía, al Estado Capitalista Venezolano gerenciado por politiqueros corruptos por lo que soy, un simple trabajador y asalariado que vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir con migajas.



Y con esto, es con lo que se me paga, con meterme la cárcel para tapar y encubrir al verdadero asesino, Hector Maican, sicario y asesino al servicio del Estado Patron Capitalista. Ciudadano juez, yo le pido que usted haga justicia.



Compañeros, hermanos y hermanas de la clase trabajadora, nosotros mismos debemos hacer el esfuerzo y salir a las calles porque nadie se va a levantar por nosotros, nadie va a luchar por nosotros. Nos toca a nosotros mismos luchar en la calles para defender nuestro derecho a trabajar con dignidad y libertad.



Muchas gracias, es todo lo que tengo que decir.

Una sola lucha, una sola clase,

Rodney Alvarez

Proletario en Lucha

Saludos compañeros"