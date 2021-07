(VIDEO) Colombia: Denuncian que Policía del Esmad violó a una menor de edad en Medellín

30.06.21 - Mientras participaba en las protestas del pasado lunes 28 de junio en Medellín, una joven de 15 años de edad denunció haber sido abusada por un miembro del Esmad.

Durante la movilización del lunes 28 de junio en Medellín, la misión médica cercana al barrio Moravia registró la activación del «código fucsia» (abuso sexual con penetración) de una menor de edad que fue abusada sexualmente por un agente del Esmad.



Según informó la Veeduría a la Fuerza Pública #639, la denuncia fue recibida aproximadamente a las 7:00 p.m. del 28 de junio. La joven de 15 años fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Carlos de Gutiérrez, donde al día siguiente confirmaron que efectivamente fue víctima de acceso carnal violento.



La menor fue atendida por una unidad masculina de Atención Pre Hospitalaria de línea blanca, en compañía de una integrante de Veeduría a la Fuerza Pública #639. Esta la remitió al punto de misión médica hasta que llegó la unidad femenina para brindarle un tratamiento adecuado. Entretanto, la situación fue reportada a la línea de emergencias 123 con el objetivo de que se hiciera la evaluación correspondiente.



Luego de varios minutos, cuando la menor de edad decidió continuar con el procedimiento a pesar de su estado de shock, la unidad médica fue atacada con un gas lacrimógeno, por lo que tuvo que ser remitida al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.



Allí fue registrada y atendida en compañía de la veedora, ya que la menor no quería hacer nada sin presencia de ella. Mientras tanto hizo presencia un Policía de infancia y adolescencia de género masculino, ante lo cual la menor mostró una clara reacción de rechazo.



"Quiero denunciar que la ruta de atención para casos de violencia sexual con las niñas en horas de la noche y los fines de semana no funciona. Estuvimos hasta la 1:30 a.m., la personería, la capitana de Infancia y Adolescencia y la Veeduría a la Fuerza Pública #639, acompañando a la menor y esperando que llegara una defensora de familia para que se le tramitara la ruta de atención en salud. Ella llegó de manera voluntaria por una llamada que le hizo el Procurador, que fue el único funcionario que me contestó el teléfono en horas de la noche" , denunció la concejala de Medellín por el parido Estamos Listas, Dora Saldarriaga.

A la 1:43 a.m. llegó un veedor con ropa para la menor y cerca de las 3:20 a.m. las unidades de la Veeduría a la Fuerza Pública #639 se retiraron, dejando a la menor con su mamá junto a quien esperaba los resultados de los exámenes."En su ruta de regreso a casa, el veedor pasó por el lugar de los hechos y encontró unidades del Esmad caminando por la escena del crimen mientras revisaban el suelo", denunciaron los garantes de Derechos Humanos.El martes 29 de junio salieron los resultados de los exámenes médicos, confirmando que la menor fue víctima de acceso carnal violento.

La menor de edad y su familia ya pusieron la respectiva denuncia en el Caivas (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual) de la ciudad. Hasta ahora se desconoce su estado de salud, pero se estima que ya tiene acompañamiento psicosocial con apoyo de la Secretaría de Inclusión de la Alcaldía de Medellín.



Frente a este hecho, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que este hecho es investigado.



"Tenemos abiertas 20 investigaciones, esperamos que, si alguna persona se ha sentido afectada, interponga las acciones legales", detalló el general.



Según la Campaña Defender la Libertad, entre el 28 de abril y el 22 de junio se han registrado 59 casos de violencias basadas en género contra las mujeres en el marco de las protestas. Entre estos cuentan 17 casos de agresiones sexuales que, junto a este, ya suman 18.

Con información de Colombiainforma.info