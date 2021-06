Denuncian abuso policial contra indígenas waraos en Delta Amacuro

Juana Palacios, una madre indígena warao de Los Güires, Tucupita,, denunció supuesto abuso policial Credito: RFA

29-06-21.-Juana Palacios, una madre indígena warao de Los Güires, Tucupita, denunció en nombre de su comunidad los abusos policiales de los que son víctimas por parte de las fuerzas de seguridad. Una medida de protección remitida desde la Fiscalía del Ministerio Público no ha sido suficiente para detener las incursiones policiales en los que se violarían todo tipo de procedimientos judiciales.



Los Güires es una localidad que está al noreste de Tucupita. Su población cultural es mixta, por lo que lo que allí viven varias familias waraos. Hace tres meses, los indígenas denunciaron ante la fiscalía del Ministerio Público la incursión ilegal de diferentes organismos de seguridad, pero con mayor intensidad, de las FAES, lo que ahora se denomina BTI.



De acuerdo con los vulnerados, los funcionarios armados los abordan y bajo cuestionados procedimientos atacan a pescadores, jóvenes, maltratarían, y hasta disparan sin ningún tipo de argumentos. Este tipo de acciones ya se ha extendido por al menos tres meses.



No obstante, la señora Juana Palacios explica que han tenido que resistir en una zona donde, por un lado, están los ganaderos afirmando ser los dueños de las tierras donde los aborígenes han vivido desde hace miles de años y por otro, Los Güires está en un sector por donde los migrantes pasan para llegar a un puerto clandestino desde donde parten hacia Trinidad y Tobago. En este contexto, los waraos resultan ser los más vulnerables.



Palacios denunció que recientemente un grupo de funcionarios abordó su comunidad donde habrían golpeado a varios hombres, sin motivo alguno.



“Ya no podemos ir al baño, no podemos lavar, no podemos ir a pescar, porque nos maltratan, nos apuntan, nos señalan de malandros. Está bien, si nos acusan de malandros, ¿por qué no cumplen con sus procedimientos como debe ser? No, ellos prefieren maltratarnos”, dijo en el idioma warao, la señora Juana Palacios.



Los denunciantes explican que los abordajes policiales recrudecieron desde que los ganaderos Delmi Figueredo y Mirian Hernández les reclamaron por tierras.



Ambos grupos involucrados pugnan por territorio. Los indígenas señalan que estos empresarios del campo promueven los abordajes policiales para amedrentarlos.



Juana Palacios y los waraos exigen al Estado el derecho a la vida y- en caso de ser acusados por algún delito- respeto al debido proceso judicial. Hace tres meses, cuando acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público, donde interpusieron la denuncia, les habrían dicho, “no se preocupen, ya nadie se va a meter con ustedes”, pero estas afirmaciones apenas quedaron en promesas.



Los waraos que denuncian los presuntos abusos policiales instan también a las instituciones indígenas atender esta anormalidad, ya que, de acuerdo con Juana Palacios, no han sido los más diligentes en defensa de los pueblos originarios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 206 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-abuso-policial-contra-waraos-en-delta-amacuro/)