Crece éxodo de periodistas y disidentes por cacería de opositores en Nicaragua

23-06-21.-El exguerrillero Luis Carrión Cruz, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista en Nicaragua, informó el martes (22.06.2021) que dejó el país en medio de una ola de arrestos de opositores, empresarios, periodistas y disidentes del gobernante Frente Sandinista."Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos", señaló Carrión en un mensaje vía Twitter.Carrión, de 69 años, es el primero que anuncia su exilio entre los antiguos comandantes de la revolución enfrentados ahora al mandatario Daniel Ortega.El excomandante salió de Nicaragua luego de que fueran arrestados cinco aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, una ex primera dama y exdiputada, un cronista deportivo y dos extrabajadores de una ONG.Todos los detenidos, a excepción de los trabajadores de la ONG, han coincidido en rechazar al gobierno de Ortega y en calificar al presidente como "dictador".Luis Carrión fue uno de los principales dirigentes que lideraron la insurrección sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. Fue el primer viceministro del Interior y ministro de Economía durante la etapa revolucionaria (1979-1990).Tras la derrota de los sandinistas en las elecciones de 1990, Carrión se separó del Frente Sandinista y se unió al disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), junto con el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez. También se sumaron otros exguerrilleros, como Dora María Téllez, quien ahora está prisión junto al también exgeneral Hugo Torres y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.Carrión anunció su exilio en el mismo día que lo hizo el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y hermano de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, bajo arresto domiliciar desde el 2 de junio. "Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad. Seguiré haciendo periodismo", escribió el comunicador.Cuando la policía allanó la vivienda del periodista Chamorro, este ya no se encontraba en su casa.También el periodista Sergio Marín Cornavaca, director del portal La Mesa Redonda, informó este martes que se marchó al exilio. "Me vi obligado a abandonar el país por amenazas directas del régimen", afirmó durante su programa de entrevistas transmitido a través de las redes sociales.La ola de arrestos de opositores se da a menos de cinco meses de unas elecciones en las que Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense y aspira a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años.La noche del lunes, la Policía Nacional arrestó al periodista deportivo Miguel Mendoza y el día anterior detuvo al comunicador y aspirante presidencial Miguel Mora, quien ya estuvo encarcelado durante casi seis meses acusado por Ortega de azuzar las protestas sociales de 2018, que el gobierno llamó "fallido golpe de Estado".*Con información de Dw, efe, ap y afp