Se inició juicio a implicados en asesinato de taxista venezolana en Atlanta; fue desmembrada y su cadáver quemado

Rossana Delgado Credito: Web

19-06-21.-Se inició el juicio a los implicados en el asesinato. El cadáver de la taxista venezolana Rossana Delgado fue desmembrado y quemado con la intención de hacerlo desaparecer. Esto se dio a conocer en el inicio del juicio de los implicados en el asesinato de la migrante venezolana.



El detalle sobre el crimen lo suministró una detective del GBI, el Buró de Investigaciones de Georgia por sus siglas en inglés, quien indicó que el cuerpo de la mujer asesinada a finales de abril en Atlanta, Estados Unidos, fue localizado en avanzado estado de descomposición, quemado y desmembrado, razones por las cuales se hizo necesario recurrir a las pruebas de análisis de ADN para lograr su identificación, reseñó Telemundo.



Vale destacar que aun las autoridades no han informado sobre cuál fue el móvil del terrible asesinato, se espera que durante el juicio la fiscalía presente ante la corte que motivó el asesinato, así como la relación entre Delgado y el grupo implicado en el crimen.Según reveló Telemundo Atlanta, el pasado martes se llevó a cabo la audiencia de presentación de los cinco detenidos que se encuentran en el estado de Georgia por el crimen perpetrado el pasado 15 de abril.



Los detenidos presentados ante la Corte Superior del condado de Gilmer fueron: Megan Alyssa Colone, acusada de haber participado directamente en el asesinato; Eva Galicia Martínez, quien habría facilitado el vehículo a uno de los homicidas; Shawn Callaway y Terry Garner, cómplices y una quinto persona de la cual no se suministraron mayores detalles.



En el acto de presentación el abogado de Colone solicitó una prórroga para que la acusada sea sometida a una evaluación mental, alegando que no estaría capacitada para afrontar un juicio. La jueza aceptó la petición, sin embargo los familiares de Rossana Delgado, presentes en el juicio señalaron que ella estaba tratando de ganar tiempo, “ella tuvo la oportunidad de devolvernos a Rossana con vida y decidió asesinarla”, indicó Jineska Pachencho, hermana de Delgado.



Por su parte la juez le negó la solicitud de libertad bajo fianza a Eva Galicia Martínez, quien habría facilitado un vehículo a Óscar Manuel García, otro de los detenidos por el homicidio, la fiscalía alegó que había posibilidades de fuga.

Los otros dos detenidos, Shawn Callaway y Terry Garner afrontan penas por tratar de esconder el vehículo usado en el asesinato. Ambos fueron capturados en Texas, el pasado 26 de abril, no tenían abogado que los representara por lo que se les asignó un defensor público.



Aun sin extraditar



Óscar Manuel García y Juan Antonio Vega, quienes se presume que participaron directamente en el homicidio, no fueron presentados en la audiencia porque no han sido extraditados a Georgia y permanecen en México.

Las autoridades aún buscan a Juan Ayala-Rodríguez, Mario Alberto Barbosa-Juárez y a su esposa, Carolina Jazmín Rodríguez, quien fue la mujer que apareció en un video con la taxista venezolana cuando esta se encontraba en una tienda poco antes de su muerte.