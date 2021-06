(VIDEOS) Colombia: Manifestantes salieron a las calles de Medellín y fueron reprimidos por el ESMAD

17.06.21 - El comité de Paro Nacional anunció éste martes luego de haberse reunido con los representantes del gobierno colombiano, la suspensión temporal de las protestas y manifestaciones hasta el próximo 20 de junio, sin embargo el pueblo de Medellín ha salido a las calles a exigir sus derechos.



A pesar que las centrales obreras y otros sindicatos de Antioquia cesaron estas manifestaciones de protesta por lo decidido en Bogotá, algunos de los manifestantes no están dispuestos a parar sus reclamos.



La ciudad colombiana de Medellín fue testigo el miércoles de la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra una nueva movilización social en contra del presidente Iván Duque.



A través de las redes sociales, testigos de la represión denunciaron que el Esmad atacó a integrantes de Atención Prehospitalaria para Medellín (APH), con bombas aturdidoras y gases, asimismo, agredieron a una fotógrafa independiente.





Después de varios días sin manifestaciones, este miércoles las calles de la ciudad colombiana volvieron a llenarse de manifestantes, que salieron a protestar y dicen no sentirse representados por el Comité del Paro.En horas de la tarde se reportaron los primeros incidentes en el centro de la ciudad y otras zonas de la capital del departamento de Antioquia, las cuales se prolongaron hasta las horas de la noche.El Personero de Medellín, William Yeffer Vivas, denunció intimidaciones del Esmad a integrantes de la Personería quienes verificaban que los gases lacrimógenos que tenían no estuvieran vencidos.Hasta el momento las autoridades no se han manifestado sobre la represión por parte del Esmad.La hechos de represión también se reportaron en la capital colombiana, donde efectivos del Esmad y la Policía Nacional desalojaron a las personas que protestaban en el Portal de las Américas recién nombrado Portal de la Resistencia.En la ciudad de Bucaramanga, ciudadanos denunciaron la represión y presencia del Esmad en sectores residenciales del país.Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el martes que 70 personas han sido asesinadas desde el inicio de las protestas sociales, las cuales han sido objeto de violencia brutal por parte de la fuerza pública.La organización no gubernamental (ONG), en un boletín publicado la noche del martes y titulado Cifras de la violencia, aseveró que de esos 70 homicidios, se presume que 46 “fueron cometidos por la fuerza pública”.

Con información de Telesur.