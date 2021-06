Venezuela acumula 91 femicidios en lo que va de 2021

12-06-21.-En lo que va de 2021 se registraron un total de 91 femicidios en Venezuela, con 18 de ellos ocurriendo en el mes de mayo, de acuerdo con un reporte del portal de activistas Utopix.En este sentido explicaron que en mayo el promedio fue de un femicidio cada 40 horas. "Uno de los mitos asociados a los femicidios es que ocurren únicamente en el espacio privado", explicó Utopix.Esta situación provoca que algunos femicidios cometidos fuera del entorno o por bandas delincuenciales no sean visibilizados como es debido, reseñó la organización.Asimismo, el informe destacó que unos 56 femicidios fueron cometidos por bandas criminales desde 2020, de los cuales 16 pertenecen a 2021.Entre los estados con mayor cantidad de femicidios en mayo se posicionan Miranda (4), Táchira (2) y Distrito Capital (2). Además, con un caso se encuentran Bolívar, Aragua, Carabobo, Vargas, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, Apure y Portuguesa."La mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 26 y 35 años, con un pico entre los 16 -20 años y 41-45 años", detalló el informe.En Venezuela no se cuentan con cifras oficiales, ni campañas, ni políticas claras para prevenir la violencia en contra de las mujeres.Los feminicidios en muchos casos, incluso no son relatados por medios de comunicación y pasan desapercibidos. La violencia de género y los feminicidios son un flagelo. Una situación que mantiene a las mujeres en alerta.*Con información de Noticia Al Día