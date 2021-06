Zulia: Denuncian a funcionario del Cicpc por presunta agresión física contra una mujer. "Me dio un batazo en la cara"

Josiana Quintero muestra como le dejó el rostro su agresor Credito: NAD

Josiana Quintero Credito: NAD

12-06-21.-Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), fue denunciado el pasado lunes ante el Ministerio Público, por presuntamente golpear con un bate en el rostro a una joven, cerca de la avenida Padilla de Maracaibo, en el caso central.



Josiana Quintero se presentó como víctima a la redacción de Noticiaaldia.com para denunciar la agresión de la que fue objeto por parte del funcionario y de una de sus sobrinas, con quien hace pocos días había sostenido una riña.



Explicó la denunciante que ese día se encontraba en una fiesta cerca de su casa, en el casco central de la ciudad y una mujer, a quien identificó como María Cubillán, sostuvo una discusión con ella y la confrontación culminó en agresiones.



“Yo estaba tranquila en esa reunión y María Cubillán, a quien conozco lejanamente, comenzó a insultarme mientras yo hablaba con un amigo. Le dije que dejara de molestar…que se fuera. Luego me escupió la cara. En repuesta le di una cachetada. A ella la sacan de la fiesta y más atrás salgo yo. Posteriormente a ese pleito, una tía de esa mujer, me dice porque había cacheteado a su sobrina”, dijo la denunciante.



Comentó que el pasado domingo se encontraba visitando a una amiga que reside en un edificio que está al lado de la avenida Padilla. “A lo que bajé me encuentro a un hermano de mi amiga y me quedo conversando con él. De allí me dirigí a mi casa que esta cerca y me encuentro con María Cubillán, quien venía con dos muchachas y dos muchachos grabando. Inmediatamente me reta a pelear pero le digo que se tranquilice, que se quede quieta…”



Continuó su relató manifestando que de allí se regresó al edificio y la dejó hablando sola. Al poco rato decide retomar el camino a su casa y en el trayecto hablaba por teléfono con su pareja, contándole el problema que había tenido. “Ya iba pasando por el Pozón y escucho que le gritan. Era Ronald Fuenmayor, funcionario del CICPC y tío de María Cubillán. “Él venía con un poco de gente y traía un bate en la mano. Sin poderme defender, me dio un batazo en la cara y después golpeó a un amigo que me acompañaba. Como si no fuera suficiente, María, su tía y otra menor, igualmente comienzan a agredirme y yo les decía que ya, que me dejaran quieta. A lo que vieron demasiada gente, como que reaccionaron y se fueron. Nadie me auxilió, sólo una amiga especial, me hizo el favor de acompañarme a mi casa. Tenía golpes, además de la cara, en el estómago, la espalda. Me desmayé pero finalmente pude llegar. Me atendió una doctora que vive al lado de la casa”.



Al siguiente día, Josiana Quintero se dirige al Ministerio Público a denunciar el caso y es atendida por la fiscal 8va, Delani Rosales. Desde entonces se ha sometido a varios exámenes forenses. “Además de tomarme la denuncia, me envía al CICPC, luego de hablar con un funcionario de esa institución, para que igualmente denuncie las lesiones ante ese organismo. Allá estuve desde las diez de la mañana hasta casi tres de la tarde. Les dije que estaba cansada que me quería ir porque tenía una emergencia con una hermana embarazada. Me dijeron que tenía que esperar porque al parecer iba la mujer a quien también había denunciado”.



Finalmente le fue tomada la denuncia y nuevamente la remiten al médico forense para que le practiquen unos exámenes.



Aseguró que la familia del funcionario la ha estado amenazando por Facebook. “Tengo toda esas capturas de esas amenazas y las voy a consignar. “Quiero que se haga justicia. Ese funcionario debería estar preso. Eso que me hizo a mí se lo puede hacer a otra mujer. No es posible que yo tenga esto en la cara, que casi quedó ciega y ese hombre ande tranquilo como si nada”, agregó la joven.

