Foro Penal: Presionan a presos políticos para que admitan “los hechos” o siguen en la cárcel

11-06-21.-El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció a través de su cuenta Twitter que en las últimas semanas se ha incrementado la presión en contra de los considerados presos políticos en Venezuela, para que admitan los hechos de los cuales se le acusa de forma forzada.Himiob aseguró que dicha presión se ha hecho de forma general sin que estén presentes sus defensores, se les dice que o admiten los hechos o seguirán presos."Esto se ha generalizado en los casos de los #PresosPolíticos. Buscan evitar un proceso en el que se imponga la verdad y se corrobore su inocencia. Ante la falta de pruebas, se recurre al miedo como arma para lograr objetivos (injustas condenas) que en buena lid no serían posibles", aseveró Homiob.“Además, como beneficio colateral para el poder, con estas “admisiones de hechos” forzadas e impuestas se pretende mostrar al mundo que la narrativa persecutora la supuesta existencia de planes conspirativos y “traiciones” por todos lados no es un invento”, apuntó el defensor de DDHH."Con estas acciones se abusa del poder y, por encima de todo, se coloca a los presos políticos en una disyuntiva casi imposible: la de aceptar que cometieron delitos que no cometieron o seguir presos sin condena de manera indefinida”, destacó.