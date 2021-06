(VIDEO) Colombia: Denuncian xenofobia contra venezolanos en un supermercado. Fueron requisados y humillados

10-06-21.-Por estos días se ha viralizado un caso de xenofobia por parte de una funcionaria que trabajaba como vigilante en uno de los almacenes de la cadena de supermercados Carulla.En video quedó registrado el momento en el que la mujer revisa los productos que acaban de comprar dos ciudadanos venezolanos. "Esta es la señorita del Carulla de la 140 revisándonos porque se molesta cuando le digo que por qué a los demás clientes no los revisa, solamente a nosotros”, denunciaron los hombres afectados.Ante los cuestionamientos de uno de ellos, la vigilante responde: “Ustedes tienen su historia”, refiriéndose a los ciudadanos venezolanos. Por su parte, el hombre que está grabando le dice: “¿Y los colombianos no tienen historia, si son los peores de la droga?”.“Bueno y si somos drogadictos, qué haces aquí, por qué no te devuelves”, le responde la mujer de manera alterada.Luego la vigilante agrega comentarios un poco más 'subidos de tono’, asegurando no haber salido del país porque “a ir a comer mier** en otra parte prefiero comerla aquí”.Al final del video se evidencia que la mujer cuenta todos los productos y los deja desordenados por todo el carrito, también se niega a acomodarlos y devolverlos a sus respectivas bolsas.Ante la confrontación que se ha compartido por redes sociales, el Grupo Éxito, cadena responsable del almacén, emitió la siguiente aclaración al medio Infobae:“El incidente sucedió el sábado 5 de junio; a las siguientes horas nos comunicamos con la persona, le pedimos excusas, le aclaramos lo sucedido y le explicamos que se trataba de un error de una de las vigilantes contratada por medio de un servicio tercerizado, y por supuesto no de una política de la marca. Hemos iniciado un refuerzo de nuestro programa de seguridad con amabilidad para evitar que hechos como estos se vuelvan a presentar”.Además, las redes sociales de Carulla también dejaron en claro que se tomaron medidas para evitar la repetición de casos como este.Los fuertes comentarios de la vigilante causaron todo tipo de reacciones. Algunos internautas han dejado en claro su posición respecto al hecho.(Siga leyendo: ¿Nos duele que nos llamen narcos pero no estigmatizar a venezolanos?).“¡Todos los clientes merecen respeto!”, “El despido justificado es lo mínimo que se merece esa Sra.”, ” Qué vergüenza esta señora”, son algunos de los comentarios que se leen.