(VIDEO) Colombia: El paro sigue mientras estén paralizadas las negociaciones

07.06.21 - El Comité Nacional de Paro confirmó este domingo la suspensión de las negociaciones con el Gobierno colombiano ante los incumplimientos de éste con el preacuerdo, el cual tiene como ejes fundamentales la garantía al derecho a la protesta pacífica y la desmilitarización en todas las regiones del país.



Las movilizaciones continúan hoy en Colombia luego de la ruptura de las conversaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro.



Por medio de un comunicado, señaló que afirmó insistentemente que el gobierno no está interesado y dilató a propósito la negociación del Pliego de Emergencia.



Tras ocho días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, la administración dijo que lo sometería a consulta interministerial y regresó a la mesa, a reabrir la discusión sobre el documento acordado, explicó.



Sin embargo, el Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el gobierno acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social, aseveró.



Asimismo, subrayó, la administración del presidente Iván Duque dilata la negociación del pliego de emergencia porque hacerlo implicaría tratar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que las autoridades no quieren atender.



A través de su comunicado oficial, el Comité asevera que el Ejecutivo presidido por Iván Duque no se quiere asumir los compromisos sociales que tanto necesitan los colombianos, "el Gobierno no quiere negociar el Pliego de Emergencia (...) rechazamos que se haga uso desmedido de la fuerza pública que ha producido a la fecha 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos", agregaron.



Estas cifras muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica, acentuó.



El pasado 28 de abril comenzó un paro nacional contra una lesiva reforma tributaria, impulsada por el gobierno de Duque, que aumentaba los impuestos a bienes y servicios y creaba nuevos gravámenes.



Las protestas de ese día continuaron y llevaron a un estallido social, considerado el más grande, sólido y sostenido en el tiempo de los últimos 70 años.



"Con esta actitud, el Gobierno nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas con el Gobierno. Como parte de ese proceso, entregaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el preacuerdo del 24 de mayo sobre los mínimos de garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica", detalla el Comité.



El grupo donde confluyen varias fuerzas políticas y sociales enfatizan que tienen toda la disposición al diálogo, pero el Ejecutivo no es recíproco a ese llamado, "el máximo responsable a esto es el presidente Duque y su Gobierno. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el Comité Nacional de Paro, trazada por su partido muestra aquí su resultado", concluyen.



Ante los incumplimientos del Gobierno y la suspensión de las negociaciones, los colombianos cumplen este domingo 40 días movilizados en los 32 departamentos, donde exigen un cambio de modelo sociopolítico que contribuya a cesar la violencia y las profundas desigualdes sociales.





Con información de Prensa Latina / Telesur