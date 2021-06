(VIDEOS) Colombia: Comité de Paro acusa al Gobierno de no querer llegar a un acuerdo al rechazar pliego de emergencia

04.06.21 - La reunión convocada para este viernes a las 9:00 a.m., en la que el Gobierno y el Comité Nacional de Paro buscaban avanzar en la discusión de un acuerdo que permita iniciar una mesa formal de negociación, no se llevó a cabo.



El Comité del Paro Nacional denunció al Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, que rechaza negociar incluso el pliego de emergencia, en el marco de las protestas populares que se han prolongado ya por 38 días.



Aunque ambas partes llegaron a la sede de Compensar, en Bogotá, en donde se han dado hasta ahora las discusiones, se mantuvieron reunidas por separado.



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, declaró que “hoy ha quedado constatado una vez más que el Gobierno no quiere negociar ni el pliego de emergencia, ni negociar, prefiere la vía de la represión”.



Indicó que el Comité ha insistido en que “debe parar la violencia y brutalidad policial. No más asesinatos”.



Maltés dijo que si el Ejecutivo insiste en negarse a rubricar el preacuerdo de garantías, el cual se convino el 24 mayo anterior en presencia de tres ministros y otros funcionarios, el punto se llevará a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribará al país la semana entrante.



El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, manifestó que el Gobierno tiene la disposición a negociar y por eso sus delegados permanecieron este viernes en el lugar de la reunión, pero reconoció que las dos partes no llegaron a encontrarse como estaba previsto.



Archila, pidió al Comité Nacional del Paro que respete la metodología de trabajo convenida para avanzar en las pláticas.



En declaraciones dadas al llegar al lugar de la reunión, Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, aseguró que no hay disposición del gobierno para llegar a un acuerdo.



“Es evidente el hecho que de un documento de 31 puntos que estaba acordado, él solo haya dicho que está de acuerdo con 16. Esta es una muestra clara de un gobierno sin la menor intención de negociar y que está usando este debate de los bloqueos cuando los que los hacen han venido entrando en unos procesos de acuerdo y, según el mismo informe del Mindefensa, ha habido una notable apertura de las vías”, señaló Orjuela.



“Que el pueblo tenga claro que nuestra única disposición es negociar, ¿hasta cuándo?, solo depende del gobierno”, añadió.



Mientras tanto en las calles sigue la represión



Medios locales y usuarios de Twitter, en tanto, reportaron una nueva jornada nocturna de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, contra manifestantes en la ciudad de Cali, cabecera del suroccidental departamento de Valle del Cauca.





El proyecto de comunicación alternativa Periferia Prensa denunció en su cuenta de Twitter que el Esmad disparó contra las personas que se manifestaban en la zona de Paso del Comercio, en Cali, con un saldo de tres muertos y cinco heridos.Otros usuarios dijeron que las personas heridas de bala ascendían a ocho.Un balance ofrecido por la organización no gubernamental (ONG) Temblores, a través de su plataforma Grita, señaló que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado 1.649 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, así como 3.789 casos de violencia policial.Igualmente, 1.248 personas han sido víctimas de violencia física, se han reportado 45 homicidios por parte de la policía, presuntamente; 705 intervenciones violentas, 65 personas con lesiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego y 25 hechos de violencia sexual.

Con información de Telesur / Agencias