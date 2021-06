(AUDIO) Consignan propuesta en la Asamblea Nacional sobre la legalización de la eutanasia

04-06-21.-El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Médico, Rafael Aguiar, informó durante una entrevista con Vanessa Davies en Unión Radio que introdujo de manera personal ante la Asamblea Nacional (AN) una propuesta legislativa sobre la eutanasia.

Señaló que la consignación de la propuesta legislativa la hizo el 21 de abril pasado.

Hasta el momento, puntualizó, «no hemos recibido ninguna respuesta. La única respuesta que hemos recibido es la de recibo y confirmación del recibo de los documentos y archivos », expresó.

El especialista en la materia definió lo que en el proyecto llama «situación de salud».

«Yo he definido lo que llamo en el proyecto de ley la situación de salud que es cualquier condición o afección orgánica que sea consecuencia de una alteración patológica, es decir, enfermedades o accidentales que siendo de mayor o menor gravedad se puede considerar como incurable, de desarrollo progresivo, con pronóstico de no recuperación y que puede llevar un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, que eso lo define solo el paciente, no debe ser el médico quien lo define, existiendo la seguridad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posiblidad de una curación o mejoría aceptable».

Aguiar espera que pueda existir un debate nacional sobre este tema.

Destacó que su propuesta contempla, entre otros puntos, la situacion con los seguros médicos y también un artículo específico «donde ningún médico ni ningún personal de salud que participe, cumplidas las condiciones y requisitos que están en la ley, en un procedimiento de esto podrá ser llevados a ningún tipo de procedimiento ético, deontológico, gremial, laboral, civil, de ningún tipo».

