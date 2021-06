Colombia: Nueva masacre deja 9 personas asesinadas en Huila

02-06-21.-Autoridades colombianas confirmaron una nueva masacre en la zona rural del municipio Algeciras, en el Departamento de Huila, donde nueve personas resultaron asesinadas.Según versiones, el hecho ocurrió en la zona rural Quebradón Sur, en una finca propiedad de Álvaro Barrera, padre de un reincorporado de las FARC.Miembros de la comunidad confirmaron la noticia y se mostraron impactados por este crimen sucedido la mañana del lunes 31 de mayo.Un grupo de hombres armados llegó a la finca y disparó contra su administrador y ocho personas que estaban en el lugar, una de ellas era mujer.“Hacia las 7 de la mañana los vecinos del sector de la vereda Quebradón Sur, escucharon unos disparos en la finca de los Barrera y de una vez me llamaron me manifestaron la situación, yo me comuniqué con el teniente coronel Rodríguez del Ejército», expresó Galvi Esther Cabrera, personera de Ageciras.“Él envió una tropa a verificar qué estaba pasando y cuando llegó el ejército efectivamente encontró nueve personas asesinadas, ocho hombres y una mujer”, agregó.Según los medios locales, el ejército también corroboró el hecho.Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), denunció los asesinatos como la masacre número 41 en lo que va de año.Escenario de combatesEn la zona rural de Huila, desde hace años es escenario de combates entre grupos armados. Este es el tercer hecho de este tipo que sucede en menos de un año en esta finca cuyo dueño es Álvaro Barrera.En julio de 2020 cuatro personas fueron asesinadas, un segundo hecho ocurrió dos meses después, el 22 de septiembre de 2020 con tres personas asesinadas.La policía, inteligencia, el ejército y el CTI se han desplazado hasta el lugar para realizar los actos urgentes que permitan establecer los motivos de esta nueva acción violenta.Algunos exrebeldes de las FARC-EP se encuentran en la zona al mando de alias “El Paisa”.Con informaciíon de Telesur y Twitter