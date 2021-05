MP introdujo dos acciones ante la CPI para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela

Credito: Archivo

(Caracas, 27 de mayo de 2021) El Fiscal General Tarek William Saab informó que el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela presentó dos acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con el examen preliminar del caso conocido como ‘Venezuela I’, que lleva dicha instancia, para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela.



Desde la sede principal del órgano garante de la legalidad en Caracas, Saab explicó que presentó una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma. “Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar”, precisó el alto funcionario.



Al respecto, el titular de la acción penal recalcó que hasta el momento “no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados. La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía”.



Sobre la segunda petición, el máximo representante del Ministerio Público destacó que se trata de una solicitud de control judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares “para que se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados que, en el caso de Venezuela; está siendo paradigmático”.



Contraste



Parte los argumentos presentados por el Ministerio Público y resaltados por el Fiscal General, detallan que el país no ha recibido el mismo trato de otras naciones como Colombia; que se mantiene bajo examen desde hace casi 17 años y ha recibido 12 visitas oficiales de la CPI.



“Nuestro país no ha recibido ni una sola visita, a pesar de que hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI”.



El Fiscal General detalló que Colombia cuenta con una hoja de ruta de la colaboración con la CPI, mientras que Venezuela no. En ese sentido el Estado venezolano “sigue a ciegas, ¿por qué este trato discriminatorio?; ¿por qué éste trato desigual?… El estado venezolano ha colaborado, ha entregado documentos, ha visitado la sede de la CPI demostrando buena voluntad de cooperación”.



Saab se refirió también al caso de Guinea, que recibió 16 visitas de la Fiscalía de la CPI durante los 11 años de examen preliminar.



En este sentido, recalcó que Venezuela mantiene abierta su invitación a la Fiscalía de la CPI para “comprobar in situ el trabajo que estamos realizando, que se reúnan con nuestro equipo, que tengan acceso, si así lo desean, a los expedientes, que los revisen sus equipos técnicos, sin embargo, no se ha obtenido respuesta por parte de la CPI”.



Destacó que en su colaboración con la CPI el Ministerio Público ha presentado 5 informes en 7 meses, “donde hemos dado cuenta de más de 700 procedimientos penales en curso para investigar y castigar si se estimase así, a los funcionarios de nuestro Estado que hayan podido cometer violaciones a los Derechos Humanos”. Además, insistió, se ha dado cuenta de 9 reformas destinadas a mejorar la protección de los Derechos Humanos.



Por ello, el alto funcionario expresó: “Con el máximo respeto institucional, pero también con la máxima contundencia exigimos que no sean motivaciones políticas las que guíen las decisiones de la Fiscalía de la CPI en este caso”.



En tal sentido, ratificó que la República Bolivariana de Venezuela va seguir colaborando con la Corte Penal Internacional y que el Ministerio Público labora de forma independiente para esclarecer todos los hechos, siempre apegado a la legalidad y el respeto a los estándares de protección de los derechos humanos.