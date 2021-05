Bachelet: "Ataques de Israel a Palestina podrían considerarse como crímenes de guerra"

28.05.21 - En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos celebrada el jueves (27.5.2021) para debatir la reciente escalada del conflicto palestino-israelí, Bachelet dijo que los ataques sobre Gaza "siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional". Si se demuestra que esos ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, "tales ataques podrían constituir crímenes de guerra", indicó la alta comisionada.



Israel bombardeó este mes Gaza, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, en respuesta a cohetes lanzados por el movimiento de resistencia Hamas, tras las agresiones de extremistas y colonos judíos contra palestinos en la ocupada Jerusalén Oriental y sus sitios sagrados.



Bachelet manifestó en la reunión sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados que no ha visto pruebas de la justificación israelí de que en las instalaciones atacadas se encontraban grupos armados.



Asimismo, expuso en el foro que la escalada de hostilidades entre las partes es la peor desde 2014, cuando Gaza quedó devastada.



Estos ataques plantean serias preocupaciones del cumplimiento por parte de Israel de los principios de distinción y proporcionalidad según el derecho humanitario internacional, insistió la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.



Bachelet también comparó la situación de los civiles en Israel y Palestina, señalando que, mientras los primeros "disponen de la Cúpula de Hierro y fuerzas militares profesionales para defenderlos, los palestinos no tienen protección alguna ante ataques aéreos contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo". No tienen lugar al que escapar, debido al bloqueo por tierra, mar y aire implementado en los últimos 14 años", agregó la responsable de derechos humanos de Naciones Unidas.



Por su parte, el relator de la ONU para los derechos humanos en el territorio palestino, Michael Lynk, agregó al respecto en la misma sesión del consejo que los palestinos de Gaza "viven en una desesperada situación que Naciones Unidas ha calificado de insostenible e invivible, una forma de castigo colectivo".



El canciller palestino, Riyad al Maliki, demandó al Consejo una investigación sobre los crímenes de Tel Aviv y recordó que la ocupación es una fuente perpetua de agresión.



En su intervención, denunció el sistema colonial israelí, al cual calificó de apartheid, y afirmó que impide la materialización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la independencia.



Puede ponerse fin a este infierno si hay voluntad política internacional, sentenció en la sesión.



Con información de Prensa Latina / DW